Знаете ли вы средство для лечения симптомов ОРВИ?

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и ОАО «Гедеон Рихтер», предлагают проверить свои знания и получить подарочный сертификат на 1 000 руб.!

Желаем удачи!

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответы в статье «Стартовая терапия ОРВИ» и в справочнике для провизоров и фармацевтов «Аптечный практикум».

С 4 сентября по 4 октября каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты будут отправлены по почте 13 октября 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.