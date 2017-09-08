Умеете ли вы правильно рекомендовать небулайзеры OMRON?

Данный тест подготовлен эксклюзивным дилером продукции OMRON и CS Medica Группой Компаний «СиЭс Медика»* и предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации

Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответы: В каталоге продукции , в Справочнике Вопрос-ответ или в Описании

Правила проведения теста:

С 08 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник».

Каждый десятый участник, правильно ответивший на вопросы, получит в подарок Электрическую звуковую зубную щетку марки CS -262!

Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Призы будут отправлены компанией «СиЭс Медика», список победителей будет опубликован на сайте. По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит участников, ставших обладателями Электрической зубной щетки, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону

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* условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica