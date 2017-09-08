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Умеете ли вы правильно рекомендовать небулайзеры OMRON?

08.09.2017

Данный тест подготовлен эксклюзивным дилером продукции OMRON и CS Medica Группой Компаний «СиЭс Медика»* и предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации

Если вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответы: В каталоге продукции , в Справочнике Вопрос-ответ или в Описании

ПРОЙТИ ТЕСТ

d742739d4249c0289c42de906c745bbc.jpgПравила проведения теста:

С 08 сентября 2017 г. по 08 октября 2017 г. каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник».

Каждый десятый участник, правильно ответивший на вопросы, получит в подарок Электрическую звуковую зубную щетку марки CS -262!

Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Призы будут отправлены компанией «СиЭс Медика», список победителей будет опубликован на сайте. По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит участников, ставших обладателями Электрической зубной щетки, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону
.

* условное обозначение дистрибьютора и официальных дилеров продукции OMRON и CS Medica

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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