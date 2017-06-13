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Проверьте свои знания о препарате Валосердин и получите сертификат на 1000 рублей!

13.06.2017

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», предлагают пройти тест на знание препарата Валосердин и получить сертификат на 1 000 руб.

Внимание, это важно! Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте препарата или на странице препарата на сайте компании МосФарма.

Желаем удачи!

ПРОЙТИ ТЕСТ

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.

С 13 июня по 13 июля каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.

* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты будут отправлены по почте 20 июля 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.

Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
Тает лед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
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