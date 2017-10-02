Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» предлагают пройти тест на знание препарата Глицелакс® и получить сертификат на 1 000 руб.
Глицелакс® –препарат в удобной упаковке, обладает мягким слабительным действием. Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1000 руб.!
Внимание, это важно!
Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте Глицелакса .
Желаем удачи!
ПРОЙТИ ТЕСТ
Правила проведения теста:
Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации.
С 02 октября по 01 ноября 2017 года каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник». А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.
* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 7 ноября 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.