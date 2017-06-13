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Проверьте свои знания о препарате Авиамарин и получите сертификат на 1000 руб.!

13.06.2017

Всем работникам аптек портал www.pharmvestnik.ru и компания АО «ФП«Оболенское» предлагают пройти тест на знание препарата Авиамарин и получить сертификат на 1 000 руб.

Проверьте свои знания о препарате и заработайте сертификат на 1000 руб.!

Внимание, это важно! Если Вы затрудняетесь ответить на какой-либо вопрос – ищите ответ на сайте препарата Авиамарин или на странице препарата на сайте компании АО «ФП «Оболенское»

Желаем удачи!

ПРОЙТИ ТЕСТ

Правила проведения теста:

Данный тест предназначен для работников аптек – фармацевтов, провизоров, заведующих. Перед прохождением теста вам необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте www.pharmvestnik.ru и заполнить все разделы регистрации. У вас будет три попытки для того, чтобы ответить на все вопросы.

С 15 мая по 15 июня каждый участник, правильно ответивший на все вопросы теста, получает сертификат знатока от портала «Фармацевтический вестник».

А каждый десятый правильно ответивший получит сертификат номиналом 1 000 руб. от компании Giftery*.


* По итогам ТЕСТа редакция портала уведомит победителей, путем отправки сообщения на электронную почту или по телефону. Будьте готовы к тому, что мы проверим Вашу профессиональную принадлежность и место работы. Сертификаты номиналом 1 000 руб. каждый будут отправлены по почте 20 июня 2017 года, список победителей будет опубликован на сайте.

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Метки
тест
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Большая семья Innothera
Справочники
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Справочник компаний
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