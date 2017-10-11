Фармакология давления: блокаторы, антагонисты vs ингибиторы

Трудно подсчитать количество лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертензии. «ФВ» предлагает проверить свои знания фармакологии гипотензивных препаратов.
При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.
Трудно подсчитать количество лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертензии. «ФВ» предлагает проверить свои знания фармакологии гипотензивных препаратов.
При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.
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