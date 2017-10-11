Фармакология давления: блокаторы, антагонисты vs ингибиторы

Трудно подсчитать количество лекарственных препаратов для лечения артериальной гипертензии. «ФВ» предлагает проверить свои знания фармакологии гипотензивных препаратов.

При ответах на вопросы необходимо выбрать один правильный вариант.

Какой из препаратов не рекомендован для лечения артериальной гипертензии? фуросемид корвалол нитроглицерин верно все вышеперечисленное ничего не верно

Какие группы препаратов разрешены для лечения артериальной гипертензии? антагонисты рецепторов ангиотензина II бета-блокаторы блокаторы кальциевых каналов ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) тиазидные диуретики верно все вышеперечисленное верно все, кроме b, c

Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II относятся к одной группе препаратов верно не верно

Какой из представленных ниже препаратов относится к ингибиторам АПФ? амлодипин валсартан каптоприл метопролол

Какой из представленных ниже препаратов не относится к антагонистам рецепторов ангиотензина II? кандесартан лозартан периндоприл телмисартан

Какой из представленных ниже препаратов не является ингибитором АПФ длительного действия? каптоприл периндоприл рамиприл фозиноприл

Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина II имеют одинаковый механизм действия. верно не верно

Показания к применению антагонистов рецепторов ангиотензина II артериальная гипертензия сердечная недостаточность преэклампсия беременных верно a, b верно b, c ничего не верно

Применение каких препаратов следует избегать при приеме ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II? амлодипина аторвастатина гидрохлортиазида спиронолактона

Сухой кашель является побочным эффектом ингибиторов АПФ, но не препаратов из группы антагонистов рецепторов ангиотензина II. верно не верно

Тиазидные диуретики применяются в терапии артериальной гипертензии. верно не верно

Какой из перечисленных ниже препаратов не относится к бета-блокаторам? амлодипин бисопролол корвалол фозиноприл верно все вышеперечисленное верно все, кроме b

Для лечения артериальной гипертензии во время беременности разрешены ингибиторы АПФ верно не верно

Результаты теста Увы, но ваши знания гипотензивных средств пока далеки от идеала. Возможно, вам стоит освежить свои знания об этой группе препаратов.

Результаты теста Вы правильно ответили меньше чем на половину вопросов. Попробуйте сосредоточиться и пройти тест еще раз.

Результаты теста У вас больше половины правильных ответов. Но вы явно способны на большее.

Результаты теста Прекрасный результат! Больше 75% правильных ответов. У вас хорошие знания гипотензивных препаратов.