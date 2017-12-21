Выставка INTERCHARM

INTERCHARM professional – крупнейшая в России и СНГ специализированная выставка для профессионалов индустрии красоты и салонного бизнеса. Мероприятие сочетает экспозицию из отечественных и зарубежных разработок в сфере профессиональной косметики и косметологии, ногтевого сервиса, парикмахерского искусства, визажа, дерматологии, эстетической медицины, трихологии, подологии и перманентного макияжа; и программу профессиональных мероприятий – практических конференций, симпозиумов, мастер-классов и чемпионатов.



INTERCHARM professional ежегодно в апреле становится главным центром премьер и пространством профессионального диалога между производителями, дистрибуторами, владельцами красивых бизнесов и специалистов отрасли. Знания на INTERCHARM professional – это знания из первых рук!



Высокие стандарты организации выставочного пространства и профессиональный подход к программе, вместе с мировым опытом компании организатора делают INTERCHARM professional главным проектом весны для десятков тысяч посетителей со всей страны.