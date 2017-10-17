VI-й Всероссийский конгресс "Право на лекарство"

Основная цель конгрессов - добиться, чтобы любое лекарство, необходимое пациенту, было для него доступно! Мы считаем, что за этим стоит не только право, но и этика и экономика. Ведь здоровье - это, кроме прочего, способность трудиться, а без труда нельзя создать экономику. Возвращая людям здоровье с помощью лекарств, мы позволяем им приносить государству, то есть всем нам, пользу. Мы уже не говорим о чувстве благодарности человека, который понимает, что государство помогло ему вернуть здоровье, вернуть его к жизни, к близким, к любимому делу. Это ведь не так уж и сложно понять, а при понимании и сделать! Присоединяйтесь к достижению этой важнейшей задачи нашего времени.