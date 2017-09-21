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V Ежегодная конференция «Клинические исследования в России и за рубежом»

21.09.2017

09.10.2017

9 октября 2017 года компании ОСТ, Data MATRIX и Primer Capital уже в пятый раз проведут конференцию для специалистов в сфере клинических исследований. Гостей ждут выступления экспертов ФГБУ НЦЭСМП, научно-исследовательских институтов и представителей фармкомпаний. Мероприятие пройдет в гостинице ИнтерКонтиненталь (Москва, ул. Тверская, 22).

Откроет Конференцию секция «Вопросы качества клинического исследования: работа с отклонениями от протокола, минимизация рисков, регуляторная экспертиза отчетов». На ней спикеры на практических примерах обсудят особенности работы с отклонениями, вопросы качества протокола, взаимодействие с исследователями в сложных ситуациях. И.о. директора центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМП Дмитрий Горячев представит доклад об экспертной оценке отчета о результатах клинического исследования.

После кофе-брейка гости смогут выбрать одну из двух параллельных секций:

  • «Электронный дневник (ePRO): рациональный подход к динамичным данным. Практика запуска и возможности современных систем», где спикеры обсудят особенности и возможности работы с бумажными и электронными видами опросников, тонкости языковой валидации и поделятся реальным опытом внедрения ePRO в клинические исследования.
  • «Экспертиза фармацевтических стартапов». В этой секции эксперты со стороны фармацевтического бизнеса, венчурных инвесторов, а также Министерства образования и науки расскажут, как анализируют проекты, оценивают их с научно-технической и финансово-экономической точек зрения, а также представят обзор инструментов государственной поддержки.

Конференция будет полезна:

  • сотрудникам фармацевтических и биотехнологических компаний,
  • специалистам регуляторных и медицинских отделов,
  • сотрудникам отделов качества,
  • разработчикам лекарственных препаратов и медицинских изделий,
  • инвесторам, заинтересованным в биофарм-проектах.

Участие бесплатное. Количество мест ограничено.

Подробнее ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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