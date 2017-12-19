Саммит PharmaBusiness 2018

В ФАРМпрограмме:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. ИТОГИ 2017 ГОДА И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД
СИЛА! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ GMов из ведущих российских и международных фармкомпаний
БЕЗ СЮРПРИЗОВ. ИТОГИ GMP ПРОВЕРОК. ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ В ИНОСТРАННЫМ ПЛОЩАДКАМ
Инвестиции в российский фармрынок: есть ли последствия у санкций?
ЗАКОН & БИЗНЕС: Как новые законы изменят правила игры на рынке в 2018 г.?
ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ. ЧЕМ ЦЕННА ФАРМА? Как снизить стоимость ЛС?
Специальная серия интервью с экспертами рынка.
В МЕНЮ аптечного саммита:
АПТЕКИ, ВПЕРЕД! ПОГОДА НА ЗАВТРА
КРОЛИКИ И УДАВЫ: Есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит?
АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?
ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?
ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой?
ПРО ДЕНЬГИ: Как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?
ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников
ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей
Для любителей «поострее»:
ЭКСПЕРТИЗА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. Насколько мы близки к достижению доли отечественных ЛС 90%?
МИР ВОКРУГ НАС: Новые установки потребителей. Как и что покупают? Тренды в поведении профессиональных аудиторий
ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ: телемедицина и фарма
НОW MUCH! Единственный поставщик или офсет: снижаем цены или нет?
РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ: как мы подписали СПИК?
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: собственное производство субстанций
FIVE O'CLOCK. ФАРМА И ЮРИСТЫ: время поговорить на языке патентов
ЛЕД И ПЛАМЯ В РЕКЛАМЕ: комплаенс и креатив в фарме
БЕЛЫЕ ПЯТНА В ФАРМЕ. Оценка и мониторинг рекламных роликов. Требования к дисклеймерам
РАЗМЫШЛЕНИЯ об эффективной модели дискаунтера
АПТЕКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. Встречаем по одежке — обслуживаем с умом
С ПАРТНЕРСТВОМ. Каким оно бывает, если настоящее? Объединение крупных сетей в альянсы.
ТАБОР УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ. В чем сила…брат?
НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: продавать нельзя игнорировать (правильно поставь запятую)
Аудитория мероприятия: главы представительств фармацевтических производителей, генеральные и коммерческие директора российских фармацевтических компаний, дистрибуторов компаний и аптечных сетей.
Будем рады видеть вас на нашей площадке! Будьте ПЕРВЫМИ в курсе событий вместе с лучшими!