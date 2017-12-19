Саммит PharmaBusiness 2018

В ФАРМпрограмме:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА. ИТОГИ 2017 ГОДА И СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД

СИЛА! ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ GMов из ведущих российских и международных фармкомпаний

БЕЗ СЮРПРИЗОВ. ИТОГИ GMP ПРОВЕРОК. ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ В ИНОСТРАННЫМ ПЛОЩАДКАМ

Инвестиции в российский фармрынок: есть ли последствия у санкций?

ЗАКОН & БИЗНЕС: Как новые законы изменят правила игры на рынке в 2018 г.?

ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ. ЧЕМ ЦЕННА ФАРМА? Как снизить стоимость ЛС?

Специальная серия интервью с экспертами рынка.

В МЕНЮ аптечного саммита: АПТЕКИ, ВПЕРЕД! ПОГОДА НА ЗАВТРА

КРОЛИКИ И УДАВЫ: Есть ли шансы уцелеть неконсолидированной рознице? Кто ее поддержит?

АВИТАМИНОЗ на аптечном рынке: слияния и поглощения аптечных сетей. Каких сюрпризов еще ожидать?

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ. В чем секрет успешных сетей?

ВОТ ТАКАЯ ВОТ МАРЖА: есть ли рецепты повышения маржинальности рынка?

ПУТЬ В ВЕЧНОСТЬ: что еще можно сделать с аптечной наценкой?

ПРО ДЕНЬГИ: Как выжить традиционной аптеке при открытии рядом дискаунтера?

ПРОДАНО! СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА. Откровенный разговор бывших и нынешних собственников

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО В ФАРМЕ. Откровенные признания дистрибуторов и производителей

Для любителей «поострее»:

ЭКСПЕРТИЗА: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. Насколько мы близки к достижению доли отечественных ЛС 90%?

МИР ВОКРУГ НАС: Новые установки потребителей. Как и что покупают? Тренды в поведении профессиональных аудиторий

ЦИФРОВОЙ РЕЦЕПТ: телемедицина и фарма

НОW MUCH! Единственный поставщик или офсет: снижаем цены или нет?

РАЗГОВОРЫ ПО ДУШАМ: как мы подписали СПИК?

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ: собственное производство субстанций

FIVE O'CLOCK. ФАРМА И ЮРИСТЫ: время поговорить на языке патентов

ЛЕД И ПЛАМЯ В РЕКЛАМЕ: комплаенс и креатив в фарме

БЕЛЫЕ ПЯТНА В ФАРМЕ. Оценка и мониторинг рекламных роликов. Требования к дисклеймерам

РАЗМЫШЛЕНИЯ об эффективной модели дискаунтера

АПТЕКА ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. Встречаем по одежке — обслуживаем с умом

С ПАРТНЕРСТВОМ. Каким оно бывает, если настоящее? Объединение крупных сетей в альянсы.

ТАБОР УХОДИТ В ИНТЕРНЕТ. В чем сила…брат?

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: продавать нельзя игнорировать (правильно поставь запятую)

Аудитория мероприятия: главы представительств фармацевтических производителей, генеральные и коммерческие директора российских фармацевтических компаний, дистрибуторов компаний и аптечных сетей.

Будем рады видеть вас на нашей площадке! Будьте ПЕРВЫМИ в курсе событий вместе с лучшими!