РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине

Основные направления научной программы

Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование

Аккредитация медицинских и фармацевтических работников

Симуляционные технологии в повышении качества медицинской помощи и безопасности пациентов

Объективная оценка знаний и умений в медицине

Международный опыт представят руководители:

Ассоциации по медицинскому образованию в Европе

Международной ассоциации преподавателей медицинских наук

Центра медицинского образования Майкла C.Гордона

Копенгагенской Академии Медицинского обучения и симуляции

Специальные мероприятия конференции:

Заседание Совета деканов медицинских и фармацевтических факультетов;

Заседание комиссии Координационного совета по развитию НМиФО Минздрава России;

Заседание Правления Российского общества ситуационного обучения в медицине РОСОМЕД.

Заявка на оценку мероприятия в системе НМО подана на рассмотрение в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.