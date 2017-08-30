РОСМЕДОБР-2017. Инновационные обучающие технологии в медицине

Основные направления научной программы
- Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование
- Аккредитация медицинских и фармацевтических работников
- Симуляционные технологии в повышении качества медицинской помощи и безопасности пациентов
- Объективная оценка знаний и умений в медицине
Международный опыт представят руководители:
- Ассоциации по медицинскому образованию в Европе
- Международной ассоциации преподавателей медицинских наук
- Центра медицинского образования Майкла C.Гордона
- Копенгагенской Академии Медицинского обучения и симуляции
Специальные мероприятия конференции:
- Заседание Совета деканов медицинских и фармацевтических факультетов;
- Заседание комиссии Координационного совета по развитию НМиФО Минздрава России;
- Заседание Правления Российского общества ситуационного обучения в медицине РОСОМЕД.
Заявка на оценку мероприятия в системе НМО подана на рассмотрение в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.