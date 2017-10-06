Правовые вопросы в медицине: телемедицина, регулирование mHealth в России, судебная практика

Программа конференции

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00 – 11:30 Сессия 1. Дискуссия «Закон о телемедицине в России: настоящее и будущее»

Дополнения к основному ФЗ «Об основах предоставления медицинской помощи гражданам РФ»: комментарии разработчиков

Медицинские и правовые риски в телемедицине

Удаленное оказание медицинской помощи с постановкой диагноза: вопросы идентификации сторон телемедицинской консультации

Электронный документооборот, идентификация пациента и врача онлайн. Создание способов, средств и охранных систем для обеспечения безопасности при передаче по телемедицинским сетям и хранения персональной информации

Электронные рецепты на лекарственные препараты: мнение фармацевтического рынка

Добровольное согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Как чиновники решат вопрос о согласии на медицинское вмешательство (включая сбор анамнеза) в письменном виде от руки на бумаге? Существующая судебная практика по вопросу

Приглашены к выступлению:

Елена Бойко , директор департамента информационных технологий и связи, Минздрав РФ

, директор департамента информационных технологий и связи, Александра Орехович , руководитель направления регулирования новых рынков, Фонд развития интернет-инициатив

, руководитель направления регулирования новых рынков, Илья Куприянов , директор по развитию, Сеть клиник «Доктор на работе»

, директор по развитию, Денис Юдчиц , генеральный директор, Мобильные Медицинские Технологии

, генеральный директор, Георгий Лебедев , руководитель комитета «Интернет + Медицина», Институт развития Интернета

, руководитель комитета «Интернет + Медицина», Михаил Варюшин , старший юрист практики M&A, корпоративное право, Юридическое бюро « Аронов и Партнеры»

, старший юрист практики M&A, корпоративное право, « Анастасия Сковпень, юрист практики защиты интеллектуальной собственности, Lidings

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Сессия 2. Актуальные вопросы медицинской отрасли и судебная практика

Фокус-тема: Применение высоких технологий и инноваций в здравоохранении: законодательные инициативы и регулирование:

Услуги mHealth в России. Развитие смартфонов и носимых устройств, использующихся в медицине: лицензирование, статус продукта

Уберизация медицинских услуг: кто несет ответственность за пациента

Решение для фармацевтической отрасли. Маркировка лекарственных средств как первый шаг к мобильной медицине в России

160-ФЗ «О международном медицинском кластере». Правовые аспекты организации медицинских кластеров в России

Вопросы ГЧП в медицинской отрасли: драйверы и барьеры

Положение о лицензировании медицинского персонала и клиники

Ответственность врача и медицинских учреждений: стандарты оказания медицинской помощи. Российский и зарубежный опыт

Деликты в медицине в России и за рубежом. Судебная практика по причинению вреда (деликтного/ договорного) в медицине

Потребительский экстремизм в медицинской отрасли: мнения экспертов

Обзор судебной практики 2016-2017 гг.

Приглашены к выступлению:

Константин Симкин , основатель, Сеть клиник «Семейная»

, основатель, Александр Аронов , управляющий партнер, Юридическое бюро « Аронов и Партнеры»

, управляющий партнер, « Анна Хрусталева , юрист, БИОКАД

, юрист, Олеся Петроль , лектор, Российская школа частного права

, лектор, Наталья Патрикеева , коммерческий директор, Лечебный центр

, коммерческий директор, Инга Ермолина, исполнительный директор, Ассоциация частных клиник Москвы

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