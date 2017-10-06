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Правовые вопросы в медицине: телемедицина, регулирование mHealth в России, судебная практика

06.10.2017

20.10.2017

Программа конференции

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00 – 11:30 Сессия 1. Дискуссия «Закон о телемедицине в России: настоящее и будущее»

  • Дополнения к основному ФЗ «Об основах предоставления медицинской помощи гражданам РФ»: комментарии разработчиков
  • Медицинские и правовые риски в телемедицине
  • Удаленное оказание медицинской помощи с постановкой диагноза: вопросы идентификации сторон телемедицинской консультации
  • Электронный документооборот, идентификация пациента и врача онлайн. Создание способов, средств и охранных систем для обеспечения безопасности при передаче по телемедицинским сетям и хранения персональной информации
  • Электронные рецепты на лекарственные препараты: мнение фармацевтического рынка
  • Добровольное согласие на обработку персональных данных в электронном виде. Как чиновники решат вопрос о согласии на медицинское вмешательство (включая сбор анамнеза) в письменном виде от руки на бумаге? Существующая судебная практика по вопросу

Приглашены к выступлению:

  • Елена Бойко, директор департамента информационных технологий и связи, Минздрав РФ
  • Александра Орехович, руководитель направления регулирования новых рынков, Фонд развития интернет-инициатив
  • Илья Куприянов, директор по развитию, Сеть клиник «Доктор на работе»
  • Денис Юдчиц, генеральный директор, Мобильные Медицинские Технологии
  • Георгий Лебедев, руководитель комитета «Интернет + Медицина», Институт развития Интернета
  • Михаил Варюшин, старший юрист практики M&A, корпоративное право, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
  • Анастасия Сковпень, юрист практики защиты интеллектуальной собственности, Lidings

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 14:00 Сессия 2. Актуальные вопросы медицинской отрасли и судебная практика

Фокус-тема: Применение высоких технологий и инноваций в здравоохранении: законодательные инициативы и регулирование:

  • Услуги mHealth в России. Развитие смартфонов и носимых устройств, использующихся в медицине: лицензирование, статус продукта
  • Уберизация медицинских услуг: кто несет ответственность за пациента
  • Решение для фармацевтической отрасли. Маркировка лекарственных средств как первый шаг к мобильной медицине в России
  • 160-ФЗ «О международном медицинском кластере». Правовые аспекты организации медицинских кластеров в России
  • Вопросы ГЧП в медицинской отрасли: драйверы и барьеры
  • Положение о лицензировании медицинского персонала и клиники
  • Ответственность врача и медицинских учреждений: стандарты оказания медицинской помощи. Российский и зарубежный опыт
  • Деликты в медицине в России и за рубежом. Судебная практика по причинению вреда (деликтного/ договорного) в медицине
  • Потребительский экстремизм в медицинской отрасли: мнения экспертов
  • Обзор судебной практики 2016-2017 гг.

Приглашены к выступлению:

  • Константин Симкин, основатель, Сеть клиник «Семейная»
  • Александр Аронов, управляющий партнер, Юридическое бюро «Аронов и Партнеры»
  • Анна Хрусталева, юрист, БИОКАД
  • Олеся Петроль, лектор, Российская школа частного права
  • Наталья Патрикеева, коммерческий директор, Лечебный центр
  • Инга Ермолина, исполнительный директор, Ассоциация частных клиник Москвы

Скидка 15% по промокоду BIONIKA

Место

г. Москва, Марриотт Новый Арбат

Контакты

Страница мероприятия: https://event.pravo.ru/view/796/

По вопросам участия: Инна Фоняк, i.foniak@pravo.ru, +74956453760, +79165150288

Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Справочники
Справочник персон
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Аптечный практикум
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