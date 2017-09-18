Правовые вопросы фармацевтической отрасли

В современных условиях все сферы экономической деятельности столкнулись с новыми реалиями. Фармацевтическая отрасль не стала исключением, за последнее время ее коснулся ряд принятых законов и нормативно-правовых актов. Участники рынка отмечают, что появление новых механизмов поддержки, сопровождающихся принятием соответствующих законодательных актов, и их применение ведут к рискам, которые превышают возможные плюсы, а судебная практика демонстрирует противоречивость. Все это негативно сказывается на инвестиционном климате страны. Важно отметить, что сегодня диалог государственных ведомств, профессиональных сообществ и фармацевтического бизнеса продолжается, приобретая максимально открытый и прозрачный характер.



В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы

Изменение правил ценообразования на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП. Порядок обновления списка ЖНВЛП.

Совершенствование законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и проведение госзакупок. Анализ правоприменительной практики. Обзор нарушений.

Возможность восстановления прав участника закупки лекарственных средств. Опыт фармацевтических компаний.

Нарушение интеллектуальных прав. Возможно ли определение справедливого размера причиненных правообладателю убытков (компенсации)?

Конкурентное законодательство и законодательство об интеллектуальной собственности. Как эффективно использовать принудительное лицензирование?

Оценка различных инструментов принудительного лицензирования с юридической точки зрения: риски и плюсы.

Параллельный импорт лекарственных средств: экономия бюджета или уменьшение иностранных инвестиций и увеличение количества контрафактных товаров? Механизмы защиты от таких рисков.

Регулирование online-продаж фармацевтических препаратов. Взгляд государства и бизнеса, предложения и рекомендации экспертов.

Целевая аудитория конференции – руководители правовых департаментов крупнейших российских и зарубежных компаний фармацевтического сектора, представители государственных органов власти, юристы, а также признанные эксперты по вопросам медицины и здравоохранения.

Отраслевой состав

Фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность

Аптечные сети и дистрибьюторы

Юридические компании

Должностной состав

CEO/генеральный директор/президент

Директор по развитию бизнеса

Исполнительный директор

Производственный директор

Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти

Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам

Юристы