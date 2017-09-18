Правовые вопросы фармацевтической отрасли

В современных условиях все сферы экономической деятельности столкнулись с новыми реалиями. Фармацевтическая отрасль не стала исключением, за последнее время ее коснулся ряд принятых законов и нормативно-правовых актов. Участники рынка отмечают, что появление новых механизмов поддержки, сопровождающихся принятием соответствующих законодательных актов, и их применение ведут к рискам, которые превышают возможные плюсы, а судебная практика демонстрирует противоречивость. Все это негативно сказывается на инвестиционном климате страны. Важно отметить, что сегодня диалог государственных ведомств, профессиональных сообществ и фармацевтического бизнеса продолжается, приобретая максимально открытый и прозрачный характер.
В рамках конференции будут обсуждаться следующие вопросы
- Изменение правил ценообразования на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП. Порядок обновления списка ЖНВЛП.
- Совершенствование законодательства и нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и проведение госзакупок. Анализ правоприменительной практики. Обзор нарушений.
- Возможность восстановления прав участника закупки лекарственных средств. Опыт фармацевтических компаний.
- Нарушение интеллектуальных прав. Возможно ли определение справедливого размера причиненных правообладателю убытков (компенсации)?
- Конкурентное законодательство и законодательство об интеллектуальной собственности. Как эффективно использовать принудительное лицензирование?
- Оценка различных инструментов принудительного лицензирования с юридической точки зрения: риски и плюсы.
- Параллельный импорт лекарственных средств: экономия бюджета или уменьшение иностранных инвестиций и увеличение количества контрафактных товаров? Механизмы защиты от таких рисков.
- Регулирование online-продаж фармацевтических препаратов. Взгляд государства и бизнеса, предложения и рекомендации экспертов.
Целевая аудитория конференции – руководители правовых департаментов крупнейших российских и зарубежных компаний фармацевтического сектора, представители государственных органов власти, юристы, а также признанные эксперты по вопросам медицины и здравоохранения.
Отраслевой состав
- Фармацевтическая промышленность
- Химическая промышленность
- Аптечные сети и дистрибьюторы
- Юридические компании
Должностной состав
- CEO/генеральный директор/президент
- Директор по развитию бизнеса
- Исполнительный директор
- Производственный директор
- Директор по доступу препаратов, корпоративным отношениям, работе с органами государственной власти
- Директор по юридическим вопросам, директор по закупкам
- Юристы