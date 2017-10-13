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Повтор онлайн-семинара «Косметические средства очищающего действия по уходу за кожей лица в аптечном ассортименте: особенности состава и применения»

13.10.2017

19.10.2017

Повтор онлайн-семинара «Косметические средства очищающего действия по уходу за кожей лица в аптечном ассортименте: особенности состава и применения» состоится 19 октября в 14:00. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Этап очищения является одним из важных элементов процедуры ухода за кожей лица. Знания особенностей рецептуры и ключевых вопросов применения современных очищающих средств аптечного ассортимента позволяют осуществлять грамотную консультационную поддержку при отпуске косметической продукции.

Семинар проводит:

  • Доцент кафедры управления и экономики фармации, доцент кафедры иммунобиотехнологии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России, кандидат фармацевтических наук Басакина И.И.

Время проведения:

19 октября с 14:00 до 15:00 (мск)

  • Интерактивная лекция
  • Ответы на вопросы

Аккредитая в программе НМО

Заявка на аккредитацию онлайн-семинара в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского и фармацевтического образования установленным требованиям.

Программа онлайн-семинаров

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Метки
Фармамед РФ
Фармамед.РФ
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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