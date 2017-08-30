Онлайн-семинар «Порядок работы с наркотическими и психотропными веществами» состоится 7 сентября в 20:00 по Мск. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Цель семинара:

дать представление о современных требованиях и условиях, предъявляемых к организациям, осуществляющим оборот наркотических средств и психотропных веществ; изложить правила учета и отпуска наркотических средств и психотропных веществ; раскрыть правила уничтожения наркотических средств и психотропных веществ в медицинской организации.

Семинар проводит:

Директор Центра повышения квалификации специалистов, доцент кафедры управления и экономики фармации ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» МЗ РФ, кандидат фармацевтических наук, доцент Синотова С.В.

Время проведения с 20:00 до 22:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляются 2 зачетные единицы (кредиты). Целевая аудитория:

Организация здравоохранения и общественное здоровье

Управление сестринской деятельностью

Управление и экономика фармации

Фармация/Провизор

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 90 минут.

Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение 15 минут с момента начала тестирования.

Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своем личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено в течение 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.