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Онлайн-семинар «Гомеопатия в вопросах и ответах»

26.09.2017

28.09.2017

Онлайн-семинар состоится 28 сентября в 14:00 по Мск. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Комплексные гомеопатические препараты широко представлены на фармацевтическом рынке и пользуются популярностью среди населения. Знание ассортимента и возможности рекомендаций данных препаратов при фармацевтическом консультировании поможет улучшить качество обслуживания в аптечной организации.

Семинар проводит:

  • Старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России Скадова Н.Е.

Время проведения с 14:00 до 15:00 (мск)

  • Интерактивная лекция
  • Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляется 1 зачётная единица (кредит). Целевая аудитория:

  • Управление и экономика фармации
  • Фармация / Провизор
  • Фармацевтическая технология
  • Фармацевтическая химия и фармакогнозия

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

  • Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учёт времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.
  • Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведённого на тестирование.
  • Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров

Организаторы

Фармамед.РФ

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Метки
Фармамед РФ
Фармамед.РФ
Фармвестник-ТВ
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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