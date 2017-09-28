Онлайн-семинар «Дженерики как альтернатива оригинальным лекарственным препаратам»

Онлайн-семинар состоится 4 октября в 21:00 по Мск. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Отличительной чертой современного фармацевтического рынка является преобладание воспроизведенных лекарственных средств. Однако, один из наиболее обсуждаемых в настоящее время вопросов ― взаимозаменяемость оригинальных и генериковых препаратов. Цель семинара ― обновление сведений о генериковой замене, видах эквивалентности лекарственных препаратов, понятиях биоэквивалентность и биодоступность; углубление и систематизация знаний об оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратах, преимуществах последних, об их взаимозаменяемости.

Семинар проводит:

Профессор кафедры технологии лекарственных форм ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России, доктор фармацевтических наук, доцент Смехова И.Е.

Время проведения с 21:00 до 22:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

Аккредитация в программе НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляются 1 зачётная единица (кредит). Целевая аудитория:

Фармация

УЭФ

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учет времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.

Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведённого на тестирование.

Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров