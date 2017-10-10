Межведомственная конференция «Финансирование системы здравоохранения: проблемы и решения»

Пленарное заседание

Общие вопросы финансирования лечения социально-значимых заболеваний и их профилактики.

Панельная дискуссия № 1

Современные инновационные медицинские технологии и лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, нефрологических заболеваний и сахарного диабета. Проблема доступности для пациентов

Панельная дискуссия № 2

Эффективная организация здравоохранения

Панельная дискуссия № 3

Финансовые аспекты организации здравоохранения на региональном уровне