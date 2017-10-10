Межведомственная конференция «Финансирование системы здравоохранения: проблемы и решения»

- Пленарное заседание
Общие вопросы финансирования лечения социально-значимых заболеваний и их профилактики.
- Панельная дискуссия № 1
Современные инновационные медицинские технологии и лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, нефрологических заболеваний и сахарного диабета. Проблема доступности для пациентов
- Панельная дискуссия № 2
Эффективная организация здравоохранения
- Панельная дискуссия № 3
Финансовые аспекты организации здравоохранения на региональном уровне
- 2-ое заседание рабочей группы «СОЛО»