Международный Форум "РОСФАРМЭКСПО"

Презентация технологий

Участники выставки продемонстрируют сырье и ингредиенты, технологии и оборудование для производства фармацевтической продукции.

Финансирование

В рамках форума участники получат возможность ознакомить представителей государственных и венчурных фондов с инновационными проектами с целью их финансирования.

Консультации

Посетители ознакомятся с выставочной экспозицией, примут участие в деловой программе мероприятия, получат консультации от опытных специалистов отрасли.

Деловые контакты

Участники и посетители форума могут запланировать ряд встреч и переговоров на выставочной площадке, что позволит в короткие сроки установить необходимые деловые контакты.

Тематические разделы выставки:

сырье и ингредиенты

подготовка сырья и ингредиентов

технологические решения для создания инновационных форм

препаратов

технологические решения для регенеративной медицины

доклинические и клинические исследования препаратов

инфраструктура фармацевтического производства