Международный Форум "РОСФАРМЭКСПО"

Презентация технологий
Участники выставки продемонстрируют сырье и ингредиенты, технологии и оборудование для производства фармацевтической продукции.
Финансирование
В рамках форума участники получат возможность ознакомить представителей государственных и венчурных фондов с инновационными проектами с целью их финансирования.
Консультации
Посетители ознакомятся с выставочной экспозицией, примут участие в деловой программе мероприятия, получат консультации от опытных специалистов отрасли.
Деловые контакты
Участники и посетители форума могут запланировать ряд встреч и переговоров на выставочной площадке, что позволит в короткие сроки установить необходимые деловые контакты.
Тематические разделы выставки:
- сырье и ингредиенты
- подготовка сырья и ингредиентов
- технологические решения для создания инновационных форм
- препаратов
- технологические решения для регенеративной медицины
- доклинические и клинические исследования препаратов
- инфраструктура фармацевтического производства
- очистка и стерилизация
- чистые помещения
- утилизация отходов фармацевтического производства
- образовательные программы
- инжиниринг
- производственное и непроизводственное оборудование
- лабораторное оборудование
- упаковка и упаковочное оборудование
- оборудование для маркировки лекарственных препаратов