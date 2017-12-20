Международный Форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB&CPhI Russia 2018

IPhEB Russia – международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий

Контакты

По вопросам участия в выставке, деловой программе и спонсорства:

Олеся Мурзина

менеджер по работе с клиентами

Тел.: +7 (812) 303-88-67

E-mail: nanopharm@restec.ru

По вопросам участия иностранных компаний в выставке и деловой программе:

Никулина Ольга

менеджер по работе с клиентами

Тел.: +7 (812) 303 88 67

Email: bobkova@restec.ru

По вопросам деловой программы и информационного сотрудничества :

Анна Старикова

менеджер по продвижению

Тел.: +7 (812) 303-88-67

E-mail: biopharm@restec.ru