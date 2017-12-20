Международный Форум по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB&CPhI Russia 2018

IPhEB Russia – международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий
IPhEB Russia – международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий
Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильон F
По вопросам участия в выставке, деловой программе и спонсорства:
Олеся Мурзина
менеджер по работе с клиентами
Тел.: +7 (812) 303-88-67
E-mail: nanopharm@restec.ru
По вопросам участия иностранных компаний в выставке и деловой программе:
Никулина Ольга
менеджер по работе с клиентами
Тел.: +7 (812) 303 88 67
Email: bobkova@restec.ru
По вопросам деловой программы и информационного сотрудничества :
Анна Старикова
менеджер по продвижению
Тел.: +7 (812) 303-88-67
E-mail: biopharm@restec.ru
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