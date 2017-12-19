Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития»

Форум посвящен состоянию и перспективам развития биотехнологии.
В форуме принимают участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской Федерации, представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум организован при содействии Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФАНО России, Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Основные тематические потоки
Фундаментальные вопросы биотехнологии
Биотехнология и медицина
Биофармацевтика
Биоинформатика
Сельское хозяйство
НОВЫЙ ПОТОК - ГЕНОМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Секции потока:
Геномное редактирование в медицине
Постгеномная медицина
Метаболическая инженерия
Генная и вирусная терапия
НОВАЯ СЕКЦИЯ В ПОТОКЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА:
Тканевая инженерия и биопринтинг: оборудование, методики и области применения:
От клеточных культур к органам. Матриксы для биопринтинга
Организационный взнос для участников форума:
Публикация в РИНЦ и Scopus* (*по результатам сборника)
научный сотрудник и/или преподаватель вуза - 6 000 рублей
представитель коммерческой организации - 16 400 рублей
студент, аспирант (с публикацией тезисов) - 4 000 рублей
заочное участие (только публикация тезисов) - 3 000 рублей
участник конкурса молодых ученых (с публикацией тезисов) - 4 000 рублей