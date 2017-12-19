Международный форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития»

Форум посвящен состоянию и перспективам развития биотехнологии.

В форуме принимают участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской Федерации, представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. Форум организован при содействии Минпромторга России, Минэкономразвития России, ФАНО России, Департамента природопользования и охраны окружающей среды, Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

Основные тематические потоки

Фундаментальные вопросы биотехнологии

Биотехнология и медицина

Биофармацевтика

Биоинформатика

Сельское хозяйство

НОВЫЙ ПОТОК - ГЕНОМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

Секции потока:

Геномное редактирование в медицине

Постгеномная медицина

Метаболическая инженерия

Генная и вирусная терапия

НОВАЯ СЕКЦИЯ В ПОТОКЕ БИОТЕХНОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА:

Тканевая инженерия и биопринтинг: оборудование, методики и области применения:

От клеточных культур к органам. Матриксы для биопринтинга

Организационный взнос для участников форума:

Публикация в РИНЦ и Scopus* (*по результатам сборника)

научный сотрудник и/или преподаватель вуза - 6 000 рублей

представитель коммерческой организации - 16 400 рублей

студент, аспирант (с публикацией тезисов) - 4 000 рублей

заочное участие (только публикация тезисов) - 3 000 рублей

участник конкурса молодых ученых (с публикацией тезисов) - 4 000 рублей