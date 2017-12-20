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Международная конференция «ОРГЗДРАВ-2018: Эффективное управление медицинской организацией»

20.12.2017

19.04.2018 — 20.04.2018

Ключевые темы программы:

  • Регионы России: как достичь ОПЖ 76 лет к 2025 году;
  • Новое в стратегии и оперативном управлении медицинской организацией;
  • Внедрение информационных технологий в практикуздравоохранения, искусственный интеллект.

ЧЕМ УНИКАЛЬНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОРГЗДРАВ"?

Отличительной особенностью конференции "Оргздрав" является ее открытый дискуссионный формат, который позволяет обсуждать важные для отрасли вопросы, а также обмениваться профессиональным опытом. Докладчики конференции - признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций.

Место

Ивент-холл "ИнфоПространство"
Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4, ст. метро "Кропоткинская"

Организаторы

Конференцию проводит Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты. ВШОУЗ ставит для себя задачей создание критической массы управленцев здравоохранения, которые выведут здравоохранение России на траекторию устойчивого развития.

Контакты

Регистрация участников конференции:

Светлана Дугина - dugina@medobr.ru

тел. +7 (495) 921-3907 доб. 571, +7 (917) 550-4875

Сотрудничество со СМИ:

Виктория Нестаренко - Nestratenko@medobr.ru

тел. +7 (495) 921-3907 доб. 564, +7 (917) 550-4875

Участие в выставке и партнерство:

Валерия Красотова - krasotova@medobr.ru

тел. +7 (495) 921-3907 доб. 565, +7 (917) 550-4875

Участие в научной программе конференции:

Елена Гусева - rosmedobr@medobr.ru

тел. +7 (495) 921-3907 доб. 566, + 7 (917) 550-4875

Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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