Международная конференция «ОРГЗДРАВ-2018: Эффективное управление медицинской организацией»
19.04.2018 — 20.04.2018
Ключевые темы программы:
- Регионы России: как достичь ОПЖ 76 лет к 2025 году;
- Новое в стратегии и оперативном управлении медицинской организацией;
- Внедрение информационных технологий в практикуздравоохранения, искусственный интеллект.
ЧЕМ УНИКАЛЬНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОРГЗДРАВ"?
Отличительной особенностью конференции "Оргздрав" является ее открытый дискуссионный формат, который позволяет обсуждать важные для отрасли вопросы, а также обмениваться профессиональным опытом. Докладчики конференции - признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций.
Место
Ивент-холл "ИнфоПространство"
Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4, ст. метро "Кропоткинская"
Организаторы
Конференцию проводит Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты. ВШОУЗ ставит для себя задачей создание критической массы управленцев здравоохранения, которые выведут здравоохранение России на траекторию устойчивого развития.
Контакты
Регистрация участников конференции:
Светлана Дугина - dugina@medobr.ru
тел. +7 (495) 921-3907 доб. 571, +7 (917) 550-4875
Сотрудничество со СМИ:
Виктория Нестаренко - Nestratenko@medobr.ru
тел. +7 (495) 921-3907 доб. 564, +7 (917) 550-4875
Участие в выставке и партнерство:
Валерия Красотова - krasotova@medobr.ru
тел. +7 (495) 921-3907 доб. 565, +7 (917) 550-4875
Участие в научной программе конференции:
Елена Гусева - rosmedobr@medobr.ru
тел. +7 (495) 921-3907 доб. 566, + 7 (917) 550-4875