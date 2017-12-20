Международная конференция «ОРГЗДРАВ-2018: Эффективное управление медицинской организацией»

Ключевые темы программы:

Регионы России: как достичь ОПЖ 76 лет к 2025 году;

Новое в стратегии и оперативном управлении медицинской организацией;

Внедрение информационных технологий в практикуздравоохранения, искусственный интеллект.

ЧЕМ УНИКАЛЬНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ОРГЗДРАВ"?

Отличительной особенностью конференции "Оргздрав" является ее открытый дискуссионный формат, который позволяет обсуждать важные для отрасли вопросы, а также обмениваться профессиональным опытом. Докладчики конференции - признанные эксперты в своих компетенциях, в том числе представители крупнейших мировых и российских медицинских центров и организаций.