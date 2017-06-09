16 июня ИД «Коммерсантъ» проведет в Москве круглый стол «Телемедицина в России: новый виток развития отрасли».
В мае этого года правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов. Что предполагает новый юридический статус телеконсультаций? На что в перспективе смогут рассчитывать пациенты государственных клиник? По какому пути развития пойдет информатизация частного здравоохранения? Получить ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете, посетив круглый стол ИД «Коммерсантъ».
Вопросы для обсуждения:
- Будущие правила оказания телемедицинских услуг – что ждать отрасли от регулятора?
- Зарубежный опыт регулирования телемедицинской отрасли
- Как россияне относятся к информатизации медицинских услуг – исследование
- IT-проекты в телемедицине
- Телеконсультации в системе государственного здравоохранения – риски и преимущества
- Опыт применения телемедицинских технологий на территории Архангельской области, «пилотные» проекты в Татарстане
- Инфраструктурные решения для передачи медицинской информации
- Кадры для телемедицины – как подготовить современных специалистов
Приглашенные спикеры:
- Михаил Абызов, министр по вопросам Открытого правительства
- Герман Клименко, советник Президента РФ по вопросам развития интернета
- Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
- Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья
- Сергей Фургал, член комитета Госдумы по охране здоровья
- Кирилл Варламов, директор, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив)
- Георгий Лебедев, председатель комитета «Интернет + Медицина», ИРИ (Институт развития интернета)
- Адель Вафин, министр здравоохранения республики Татарстан
- Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области
- Александр Кравченко, и.о. министра здравоохранения Калининградской области
- Михаил Осеевский, президент, «Ростелеком»
- Владимир Гурдус, член экспертного совета при Открытом Правительстве РФ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ
- Григорий Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса», руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье»
- Дмитрий Домарев, директор по развитию сервиса записи к врачу DocDoc.ru
- Руслан Зайдуллин, директор и сооснователь «DOC+»
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