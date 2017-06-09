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Круглый стол «Телемедицина в России: новый виток развития отрасли»

09.06.2017

16.06.2017

16 июня ИД «Коммерсантъ» проведет в Москве круглый стол «Телемедицина в России: новый виток развития отрасли».

В мае этого года правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов. Что предполагает новый юридический статус телеконсультаций? На что в перспективе смогут рассчитывать пациенты государственных клиник? По какому пути развития пойдет информатизация частного здравоохранения? Получить ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете, посетив круглый стол ИД «Коммерсантъ».

Вопросы для обсуждения:

  • Будущие правила оказания телемедицинских услуг – что ждать отрасли от регулятора?
  • Зарубежный опыт регулирования телемедицинской отрасли
  • Как россияне относятся к информатизации медицинских услуг – исследование
  • IT-проекты в телемедицине
  • Телеконсультации в системе государственного здравоохранения – риски и преимущества
  • Опыт применения телемедицинских технологий на территории Архангельской области, «пилотные» проекты в Татарстане
  • Инфраструктурные решения для передачи медицинской информации
  • Кадры для телемедицины – как подготовить современных специалистов

Приглашенные спикеры:

  • Михаил Абызов, министр по вопросам Открытого правительства
  • Герман Клименко, советник Президента РФ по вопросам развития интернета
  • Леонид Левин, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи
  • Николай Герасименко, член комитета Госдумы по охране здоровья
  • Сергей Фургал, член комитета Госдумы по охране здоровья
  • Кирилл Варламов, директор, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив)
  • Георгий Лебедев, председатель комитета «Интернет + Медицина», ИРИ (Институт развития интернета)
  • Адель Вафин, министр здравоохранения республики Татарстан
  • Антон Карпунов, министр здравоохранения Архангельской области
  • Александр Кравченко, и.о. министра здравоохранения Калининградской области
  • Михаил Осеевский, президент, «Ростелеком»
  • Владимир Гурдус, член экспертного совета при Открытом Правительстве РФ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ
  • Григорий Бакунов, директор по распространению технологий «Яндекса», руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье»
  • Дмитрий Домарев, директор по развитию сервиса записи к врачу DocDoc.ru
  • Руслан Зайдуллин, директор и сооснователь «DOC+»

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Организаторы

ИД «Коммерсантъ»

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Метки
круглый стол
Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
Тает лед
Справочники
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