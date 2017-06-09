16 июня ИД «Коммерсантъ» проведет в Москве круглый стол «Телемедицина в России: новый виток развития отрасли».

В мае этого года правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также выписку электронных рецептов. Что предполагает новый юридический статус телеконсультаций? На что в перспективе смогут рассчитывать пациенты государственных клиник? По какому пути развития пойдет информатизация частного здравоохранения? Получить ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете, посетив круглый стол ИД «Коммерсантъ».

Вопросы для обсуждения:

Будущие правила оказания телемедицинских услуг – что ждать отрасли от регулятора?

Зарубежный опыт регулирования телемедицинской отрасли

Как россияне относятся к информатизации медицинских услуг – исследование

IT-проекты в телемедицине

Телеконсультации в системе государственного здравоохранения – риски и преимущества

Опыт применения телемедицинских технологий на территории Архангельской области, «пилотные» проекты в Татарстане

Инфраструктурные решения для передачи медицинской информации

Кадры для телемедицины – как подготовить современных специалистов

Приглашенные спикеры:

Михаил Абызов , министр по вопросам Открытого правительства

, министр по вопросам Открытого правительства Герман Клименко , советник Президента РФ по вопросам развития интернета

, советник Президента РФ по вопросам развития интернета Леонид Левин , председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Николай Герасименко , член комитета Госдумы по охране здоровья

, член комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Фургал , член комитета Госдумы по охране здоровья

, член комитета Госдумы по охране здоровья Кирилл Варламов , директор, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив)

, директор, ФРИИ (Фонд развития интернет-инициатив) Георгий Лебедев , председатель комитета «Интернет + Медицина», ИРИ (Институт развития интернета)

, председатель комитета «Интернет + Медицина», ИРИ (Институт развития интернета) Адель Вафин , министр здравоохранения республики Татарстан

, министр здравоохранения республики Татарстан Антон Карпунов , министр здравоохранения Архангельской области

, министр здравоохранения Архангельской области Александр Кравченко , и.о. министра здравоохранения Калининградской области

, и.о. министра здравоохранения Калининградской области Михаил Осеевский , президент, «Ростелеком»

, президент, «Ростелеком» Владимир Гурдус , член экспертного совета при Открытом Правительстве РФ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ

, член экспертного совета при Открытом Правительстве РФ, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Григорий Бакунов , директор по распространению технологий «Яндекса», руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье»

, директор по распространению технологий «Яндекса», руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье» Дмитрий Домарев , директор по развитию сервиса записи к врачу DocDoc .ru

, директор по развитию сервиса записи к врачу .ru Руслан Зайдуллин, директор и сооснователь «DOC+»

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