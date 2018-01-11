Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»

Фармацевтическая отрасль – одна из самых динамичных точек роста экономики РФ. Темпы роста коммерческого рынка лекарств в 2017 году составили 14%. Несмотря на наличие стратегических вызовов, противоречий в законодательстве и особенностей регулирования отрасли, она остается одной из самых привлекательных областей для российских и иностранных инвесторов, производителей, дистрибьютеров и федеральных и региональных властей.



В 2017 году благодаря активной деятельности производителей, а также успешной реализации политики импортозамещения, отечественные лекарственные препараты значительно укрепили свои позиции на рынке РФ, а ряд международных компаний успешно локализовал свои производства на территории России.



Как удержать темпы роста, какие факторы необходимо учесть при планировании дальнейшей экспансии в регионах, локализации и расширения производства, разработки и вывода на рынок новых препаратов, стратегических инвестиций, слияний и поглощений? В рамках круглого стола РБК представители власти и бизнеса при участии ключевых экспертов отрасли подведут итоги главных событий рынка и представят основные векторы развития фармотрасли на 2018 год.



Среди тем:

Фармрынок России: перспективы развития роста в 2018 году. Возможности ограничения

Государственное регулирование цен на препараты: как соблюсти баланс интересов государства и бизнеса?

Расширение списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Повлияют ли новые включенные препараты на затраты государства?

Модератор – Полина Звездина, журналист объединенной редакции РБК

Приглашены к участию:

Елена Максимкина , директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство Здравоохранения РФ

, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство Здравоохранения РФ Михаил Мурашко , руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Светлана Гашкина , директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ

, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ Иван Глушков , директор департамента внешних связей АО «Нижфарм» (Группа компаний STADA)

, директор департамента внешних связей АО «Нижфарм» (Группа компаний STADA) Вадим Кукава , исполнительный директор, Инфарма

, исполнительный директор, Инфарма Лилия Титова, исполнительный директор, СПФО

Регистрация участников по ссылке.