 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
События
70

Круглый стол РБК: «Ценообразование как инструмент развития фармотрасли»

11.01.2018

16.01.2018 — 18.01.2018

Фармацевтическая отрасль – одна из самых динамичных точек роста экономики РФ. Темпы роста коммерческого рынка лекарств в 2017 году составили 14%. Несмотря на наличие стратегических вызовов, противоречий в законодательстве и особенностей регулирования отрасли, она остается одной из самых привлекательных областей для российских и иностранных инвесторов, производителей, дистрибьютеров и федеральных и региональных властей.

В 2017 году благодаря активной деятельности производителей, а также успешной реализации политики импортозамещения, отечественные лекарственные препараты значительно укрепили свои позиции на рынке РФ, а ряд международных компаний успешно локализовал свои производства на территории России.

Как удержать темпы роста, какие факторы необходимо учесть при планировании дальнейшей экспансии в регионах, локализации и расширения производства, разработки и вывода на рынок новых препаратов, стратегических инвестиций, слияний и поглощений? В рамках круглого стола РБК представители власти и бизнеса при участии ключевых экспертов отрасли подведут итоги главных событий рынка и представят основные векторы развития фармотрасли на 2018 год.

Среди тем:

  • Фармрынок России: перспективы развития роста в 2018 году. Возможности ограничения
  • Государственное регулирование цен на препараты: как соблюсти баланс интересов государства и бизнеса?
  • Расширение списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Повлияют ли новые включенные препараты на затраты государства?

Модератор Полина Звездина, журналист объединенной редакции РБК

Приглашены к участию:

  • Елена Максимкина, директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, Министерство Здравоохранения РФ
  • Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
  • Светлана Гашкина, директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки, Министерство финансов РФ
  • Иван Глушков, директор департамента внешних связей АО «Нижфарм» (Группа компаний STADA)
  • Вадим Кукава, исполнительный директор, Инфарма
  • Лилия Титова, исполнительный директор, СПФО

Регистрация участников по ссылке.

Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения