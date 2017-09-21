Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения»

Совместный Конгресс Министерства здравоохранения РФ и самого крупного объединения медицинских работников страны – Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», пройдет с 30 октября по 1 ноября 2017 года в Москве. Об этом сообщил Президент НМП Леонид Рошаль.

Основная задача Конгресса – формирование стратегии развития здравоохранения на ближайшие 5-10 лет.

«Для здравоохранения Конгресс, который мы проводим, является очень важным. Уже очень давно не проводились такие масштабные мероприятия, повестка которых затрагивала бы все основополагающие вопросы и проблемы отраслевого развития. Несмотря на достижения, которые есть, проблем в здравоохранении достаточно как с точки зрения пациентов, так и с точки зрения медицинских работников. Мы рассмотрим все болевые точки нашей отрасли и постараемся совместно прийти к решениям, которые позволят улучшить качество оказания медицинской помощи. Все наши решения будут представлены руководству страны», – отметил Леонид Рошаль.

Мероприятие Национальной медицинской палаты объединит более пяти тысяч участников, среди которых: представители федеральных и региональных органов управления здравоохранением, внештатные специалисты, представители профессиональных и региональных объединений медицинских работников страны, руководители высших учебных заведений, руководители медицинских организаций и медицинские работники различных специальностей – всего более 5 тыс. чел.

В рамках Конгресса планируется проведение около 30 профильных конференций, круглых столов и совещаний. Будут рассмотрены темы: организация и эффективность системы ОМС, кадровая политика в отрасли, повышение качества преподавания в вузах, система непрерывного медицинского образования, клинические рекомендации и протоколы лечения, профилактика инфекционных заболеваний, пути снижения смертности и инвалидности от неинфекционных заболеваний, лекарственное обеспечение и вопросы импортозамещения, организация медицинской помощи, правовое обеспечение медицинской деятельности, информационные технологии в здравоохранении и многие другие.

Среди выступающих на Конгрессе:

министр здравоохранения РФ В. Скворцова;

заместитель министра промышленности и торговли РФ С. Цыб;

председатель Фонда обязательного медицинского страхования Н. Стадченко;

президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»

Л. Рошаль;

Л. Рошаль; председатель Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Морозов;

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М. Мурашко;

заместитель министра здравоохранения РФ Т. Яковлева;

заместитель министра здравоохранения РФ С. Краевой;

ректор Московской медицинской академии им. Сеченова П. Глыбочко и др.

В рамках Конгресса состоится Шестой Съезд Союза медицинского сообщества Национальная медицинская палата и вручение Ежегодной премии НМП «За вклад в развитие системы здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам».

Впервые в сфере здравоохранения в нашей стране планируется столь масштабное мероприятие международного формата.