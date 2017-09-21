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Конгресс «Российское здравоохранение сегодня: проблемы и пути решения»

21.09.2017

30.10.2017 — 01.11.2017

Совместный Конгресс Министерства здравоохранения РФ и самого крупного объединения медицинских работников страны – Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», пройдет с 30 октября по 1 ноября 2017 года в Москве. Об этом сообщил Президент НМП Леонид Рошаль.

Основная задача Конгресса – формирование стратегии развития здравоохранения на ближайшие 5-10 лет.

«Для здравоохранения Конгресс, который мы проводим, является очень важным. Уже очень давно не проводились такие масштабные мероприятия, повестка которых затрагивала бы все основополагающие вопросы и проблемы отраслевого развития. Несмотря на достижения, которые есть, проблем в здравоохранении достаточно как с точки зрения пациентов, так и с точки зрения медицинских работников. Мы рассмотрим все болевые точки нашей отрасли и постараемся совместно прийти к решениям, которые позволят улучшить качество оказания медицинской помощи. Все наши решения будут представлены руководству страны», – отметил Леонид Рошаль.

Мероприятие Национальной медицинской палаты объединит более пяти тысяч участников, среди которых: представители федеральных и региональных органов управления здравоохранением, внештатные специалисты, представители профессиональных и региональных объединений медицинских работников страны, руководители высших учебных заведений, руководители медицинских организаций и медицинские работники различных специальностей – всего более 5 тыс. чел.

В рамках Конгресса планируется проведение около 30 профильных конференций, круглых столов и совещаний. Будут рассмотрены темы: организация и эффективность системы ОМС, кадровая политика в отрасли, повышение качества преподавания в вузах, система непрерывного медицинского образования, клинические рекомендации и протоколы лечения, профилактика инфекционных заболеваний, пути снижения смертности и инвалидности от неинфекционных заболеваний, лекарственное обеспечение и вопросы импортозамещения, организация медицинской помощи, правовое обеспечение медицинской деятельности, информационные технологии в здравоохранении и многие другие.

Среди выступающих на Конгрессе:

  • министр здравоохранения РФ В. Скворцова;
  • заместитель министра промышленности и торговли РФ С. Цыб;
  • председатель Фонда обязательного медицинского страхования Н. Стадченко;
  • президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»
    Л. Рошаль;
  • председатель Комитета ГД РФ по охране здоровья Д. Морозов;
  • руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения М. Мурашко;
  • заместитель министра здравоохранения РФ Т. Яковлева;
  • заместитель министра здравоохранения РФ С. Краевой;
  • ректор Московской медицинской академии им. Сеченова П. Глыбочко и др.

В рамках Конгресса состоится Шестой Съезд Союза медицинского сообщества Национальная медицинская палата и вручение Ежегодной премии НМП «За вклад в развитие системы здравоохранения и повышение уважения к медицинским работникам».

Впервые в сфере здравоохранения в нашей стране планируется столь масштабное мероприятие международного формата.

Организаторы

Совместный Конгресс Министерства здравоохранения РФ и Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата»

Контакты

Для того, чтобы принять участие в конгрессе, необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия: http://www.congressnmp.ru.

Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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