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Конференция «Маркетинговый договор: взаимные выгоды!»

10.01.2018

01.02.2018 — 02.02.2018

Официально объявляем – ПОРА! Пора ехать в Сочи на Конференцию «Маркетинговый договор: взаимные обязанности и выгоды!», которая пройдет 1- 2 февраля на горно-лыжном курорте «Красная Поляна». Не пропустите важное для всего фармсообщества России и Евразийского союза мероприятие!

Тема конференции: эффективная кооперация в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями.

О чем будем дискутировать:

  • Данные и аналитика. Обсудим важные цифры и поворотные тренды
  • На что способны. Узнаем современные возможности российского фарм ритейла
  • Горячее! Маркетинговые договоры – обоюдоострые инструменты продвижения или взаимовыгодное партнерство
  • На десерт. Секретные сервисы систем анализа и управления бизнес данными в рознице и продвижении: CRM, BI и другие системы вооружений.

Участники дискуссии: фармпроизводители, крупные аптечные сети и их ассоциации, дистрибьютеры, фармлогисты, страховые компании, разработчики интеллектуальных систем и аналитических инструментов.

Модераторы: Юрий Крестинский, Герман Иноземцев, Андрей Младенцев, Олег Фельдман

Где? В конгресс-зале пятизвёздочного Гранд-Отеля «Поляна» на склонах горно-лыжного курорта и олимпийского центра России.

Контакты

http://pharmprojections.ru

Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
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