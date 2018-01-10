Конференция «Маркетинговый договор: взаимные выгоды!»

Официально объявляем – ПОРА! Пора ехать в Сочи на Конференцию «Маркетинговый договор: взаимные обязанности и выгоды!», которая пройдет 1- 2 февраля на горно-лыжном курорте «Красная Поляна». Не пропустите важное для всего фармсообщества России и Евразийского союза мероприятие!
Тема конференции: эффективная кооперация в рамках маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями.
О чем будем дискутировать:
- Данные и аналитика. Обсудим важные цифры и поворотные тренды
- На что способны. Узнаем современные возможности российского фарм ритейла
- Горячее! Маркетинговые договоры – обоюдоострые инструменты продвижения или взаимовыгодное партнерство
- На десерт. Секретные сервисы систем анализа и управления бизнес данными в рознице и продвижении: CRM, BI и другие системы вооружений.
Участники дискуссии: фармпроизводители, крупные аптечные сети и их ассоциации, дистрибьютеры, фармлогисты, страховые компании, разработчики интеллектуальных систем и аналитических инструментов.
Модераторы: Юрий Крестинский, Герман Иноземцев, Андрей Младенцев, Олег Фельдман
Где? В конгресс-зале пятизвёздочного Гранд-Отеля «Поляна» на склонах горно-лыжного курорта и олимпийского центра России.