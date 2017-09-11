 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
События
60

Конференция «Клинические исследования в России»

11.09.2017

14.11.2017 — 15.11.2017

Мы рады пригласить вас принять участие в работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России»

Конференция представляет собой стратегическое место встречи профессионалов отрасли и единственное событие, охватывающее весь сектор клинических исследований в России.

Новые темы в программе 2017 года:

  • КИ в новых условиях регулирования ЕАЭС
  • Система фармаконадзора компании. Обновление стандарта ICH GCP R2
  • Клинические исследования в странах Прибалтики и СНГ. Особенности, возможности, преимущества
  • Инновационные стратегии и модели аутсорсинга клинических исследований
  • Исследования, инициируемые исследователями (IIS) – российская специфика и действительность
  • Управление данными (Data Management) – оценка различных подходов
  • Развитие пациент-центрированной модели в секторе клинических исследований
  • Клинические и организационные моменты проведения клинических испытаний медицинских изделий. Теория и практика
  • Как создать оптимальный бюджет для КИ и многое другое.

Первые подтверждения докладчиков:

  • Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм
  • Владимир Булатов, медицинский директор, АстраЗенека Россия
  • Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора
  • Владимир Попов, заведующий лабораторией профессиональной клинической фармакодинамики, НУЗ «Научный клинический центр «РЖД»
  • Евгений Куликов, начальник научного управления, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
  • Наталья Востокова, исполнительный директор, ИФАРМА, и многие другие.

Место

г. Москва, отель «InterContinental Moscow Tverskaya»

Контакты

Подробнее о конференции можно узнать на сайте.

Для читателей и подписчиков Фармвестника действует скидка 10%* от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код AS1125PHV при регистрации: http://www.clinical-trials-russia.com/AS1125PHVrru.

Контактное лицо: Ирина Шахмуратова

тел. +7 495 2324060, доб. 31008 |

эл. адрес i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

*Условия и ограничения.

Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Сентябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
12.09 — 14.09 Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения