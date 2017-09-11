Конференция «Клинические исследования в России»

Мы рады пригласить вас принять участие в работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России»

Конференция представляет собой стратегическое место встречи профессионалов отрасли и единственное событие, охватывающее весь сектор клинических исследований в России.

Новые темы в программе 2017 года:

КИ в новых условиях регулирования ЕАЭС

Система фармаконадзора компании. Обновление стандарта ICH GCP R2

Клинические исследования в странах Прибалтики и СНГ. Особенности, возможности, преимущества

Инновационные стратегии и модели аутсорсинга клинических исследований

Исследования, инициируемые исследователями (IIS) – российская специфика и действительность

Управление данными (Data Management) – оценка различных подходов

Развитие пациент-центрированной модели в секторе клинических исследований

Клинические и организационные моменты проведения клинических испытаний медицинских изделий. Теория и практика

Как создать оптимальный бюджет для КИ и многое другое.

Первые подтверждения докладчиков: