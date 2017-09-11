Конференция «Клинические исследования в России»

Мы рады пригласить вас принять участие в работе ежегодной конференции «Клинические исследования в России»
Конференция представляет собой стратегическое место встречи профессионалов отрасли и единственное событие, охватывающее весь сектор клинических исследований в России.
Новые темы в программе 2017 года:
- КИ в новых условиях регулирования ЕАЭС
- Система фармаконадзора компании. Обновление стандарта ICH GCP R2
- Клинические исследования в странах Прибалтики и СНГ. Особенности, возможности, преимущества
- Инновационные стратегии и модели аутсорсинга клинических исследований
- Исследования, инициируемые исследователями (IIS) – российская специфика и действительность
- Управление данными (Data Management) – оценка различных подходов
- Развитие пациент-центрированной модели в секторе клинических исследований
- Клинические и организационные моменты проведения клинических испытаний медицинских изделий. Теория и практика
- Как создать оптимальный бюджет для КИ и многое другое.
Первые подтверждения докладчиков:
- Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм
- Владимир Булатов, медицинский директор, АстраЗенека Россия
- Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора
- Владимир Попов, заведующий лабораторией профессиональной клинической фармакодинамики, НУЗ «Научный клинический центр «РЖД»
- Евгений Куликов, начальник научного управления, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
- Наталья Востокова, исполнительный директор, ИФАРМА, и многие другие.