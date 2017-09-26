Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» приглашает Вас принять участие в образовательной конференции «Презентация открытия Евразийского отделения ISPE в рамках образовательной конференции «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»
Конференцию откроют приглашенные спикеры:
- Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Денисова Е.В.
- Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Шестаков В.Н.
- Руководитель Образовательного центра ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Лошаков Л.А.
Приглашенные эксперты:
Региональный управляющий ELLABA/S Роман Лоретц; Региональный управляющий, APCPharmaSolids, GEAProcessEngineeringОскар Гольдштейн; Мария Кончетта Сантанжело, руководитель проектов TECNinoxSrl; Вице-президент Pfizer, председатель ISPE Майкл Арнольд; Сержио Маури, руководитель группы глобальных интегрированных проектов; Сержи Гонзалез, региональный менеджер по продажам, DaraPharmaceutical Packaging
Стоимость участия в конференции -10 000 рублей!