Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»

ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» приглашает Вас принять участие в образовательной конференции «Презентация открытия Евразийского отделения ISPE в рамках образовательной конференции «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»

Конференцию откроют приглашенные спикеры:

Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Денисова Е.В.

Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Шестаков В.Н.

Руководитель Образовательного центра ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Лошаков Л.А.

Приглашенные эксперты:

Региональный управляющий ELLABA/S Роман Лоретц; Региональный управляющий, APCPharmaSolids, GEAProcessEngineeringОскар Гольдштейн; Мария Кончетта Сантанжело, руководитель проектов TECNinoxSrl; Вице-президент Pfizer, председатель ISPE Майкл Арнольд; Сержио Маури, руководитель группы глобальных интегрированных проектов; Сержи Гонзалез, региональный менеджер по продажам, DaraPharmaceutical Packaging

Стоимость участия в конференции -10 000 рублей!