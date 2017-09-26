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Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»

26.09.2017

16.10.2017 — 17.10.2017

2219a6b83e4c197a3b9a99a225419cb9.jpgФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» приглашает Вас принять участие в образовательной конференции «Презентация открытия Евразийского отделения ISPE в рамках образовательной конференции «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»

Конференцию откроют приглашенные спикеры:

  • Заместитель директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Денисова Е.В.
  • Директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России Шестаков В.Н.
  • Руководитель Образовательного центра ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Лошаков Л.А.

Приглашенные эксперты:

Региональный управляющий ELLABA/S Роман Лоретц; Региональный управляющий, APCPharmaSolids, GEAProcessEngineeringОскар Гольдштейн; Мария Кончетта Сантанжело, руководитель проектов TECNinoxSrl; Вице-президент Pfizer, председатель ISPE Майкл Арнольд; Сержио Маури, руководитель группы глобальных интегрированных проектов; Сержи Гонзалез, региональный менеджер по продажам, DaraPharmaceutical Packaging

Стоимость участия в конференции -10 000 рублей!

Место

Москва, ул. Тверская, 26/1, «Марриотт Москва Гранд Отель»

Контакты

По всем вопросам обращаться:

Наталья Филиппова

+7(903)-663-98-89
Natalia.Filippova@sbmrussia.com

Ольга Козлова

+7(915) 260-23-86

Olga.Kozlova@sbmrussia.com

Фармвестник-ТВ
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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