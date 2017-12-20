Клинические исследования в России и ЕАЭС

Конференция позволит:
• Узнать об основных изменениях в законодательстве РФ и ЕАЭС в сфере клинических исследований
• Обсудить механизмы построения системы фармаконадзора как обязательного направления деятельности компании
• Рассмотреть особенности проведения клинических исследований на разных стадиях
• Преодолеть организационные трудности проведения клинических исследований
• Проанализировать этические аспекты проведения КИ
• Построить эффективную модель Risk Based Monitoring для повышения качества КИ
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