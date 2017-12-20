Клинические исследования в России и ЕАЭС

Конференция позволит:

• Узнать об основных изменениях в законодательстве РФ и ЕАЭС в сфере клинических исследований

• Обсудить механизмы построения системы фармаконадзора как обязательного направления деятельности компании

• Рассмотреть особенности проведения клинических исследований на разных стадиях

• Преодолеть организационные трудности проведения клинических исследований

• Проанализировать этические аспекты проведения КИ

• Построить эффективную модель Risk Based Monitoring для повышения качества КИ

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