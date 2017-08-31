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38

IV ежегодная практическая конференция и выставка «Инвестиции в здравоохранение»

31.08.2017

30.10.2017 — 31.10.2017

Рынок коммерческой медицины как один из наиболее инвестиционно привлекательных направлений бизнеса все чаще попадает в поле зрения крупных финансовых групп и других держателей капиталов. Только за последний год было анонсировано множество проектов как со стороны фондов прямых инвестиций, так и профильных медицинских операторов. Как отмечают эксперты, на рынке частных медицинских услуг имеется много ниш, вложение в которые сегодня действительно имеет перспективу. С учетом последних законодательных изменений в телемедицине, общих демографических тенденций и значительным увеличением спроса на качественные медицинские услуги - сейчас один из наиболее благоприятных периодов для инвестиций в этот многообещающий сектор.

Компания Regent Capital Communications приглашает вас принять участие в IV конференции «Инвестиции в здравоохранение», которая состоится 30-31 октября 2017 в Москве. В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудят, как изменился рынок и какие коммерческие возможности могут появиться уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка.

Среди докладчиков: GVM International, UFG Private Equity, IMG Russia ИНВИТРО, KDL, Хеликс, Будь Здоров, Baring Vostok Capital Partners, Parkway Pantai, ФРИИ, Медозон, Альфа-Банк, Мать и Дитя, АВА-Петер, Сениор Групп, и другие.

Ключевые моменты конференции

  • новый формат: конференция + выставка
  • новые темы и секции: реабилитация, генетика, уход за пожилыми, операционная эффективность и повышение рентабельности бизнеса
  • практические примеры: реализация медицинских проектов в телемедицине, лабораторной диагностике, реабилитации и промышленной медицине

Конференция «Инвестиции в здравоохранение» — зарекомендовала себя как ключевое мероприятие отрасли, посвященное инвестициям в сектор частного здравоохранения, посещаемое как со стороны инвестиционного сообщества так и ведущих частных клиник, лабораторий и медицинских операторов. В результате динамичного развития и успеха предыдущих конференций, в этом году впервые будет представлено выставочное пространство.

Выставка в рамках мероприятия — это эксклюзивная площадка для презентации своих решений участникам конференции, предоставляющая широкие возможности развития отношений с потенциальными партнерами в процессе живого общения с ключевыми игроками отрасли.

Присоединяйтесь и вы! Конференция «Инвестиции в здравоохранение» послужит источником поистине бесценной информации и предоставит практические советы и рекомендации в отношении возможностей, возникающих на рынке частных медицинских услуг.

Действуют специальные условия участия для медицинских клиник, лабораторий и диагностических центров.

Место

г. Москва

Контакты

По вопросам участия обращайтесь

по тел: + 44 207 100 7540

по эл. почте: registrations@rgtcap.com

Подробнее о мероприятии на официальном сайте.

Фармвестник-ТВ
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Формат низкоценовых аптек исчерпывает свой потенциал
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31.08 Деловой завтрак при участии Министерства Здравоохранения РФ "Вопросы нормативно-правового регулирования ЖНВЛП"
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