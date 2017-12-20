Вопросы к обсуждению:
• Место медицины в цифровой экономике
• Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов?
• Что будет с телемедициной после принятия проекта?
• Инновации мирового рынка e-Health.
• Защита медицинских данных
• На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.)?
• Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»
• Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.
• Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность.
• Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной?
• Как будет развиваться e-медицина в 2018 г.?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.