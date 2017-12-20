Вопросы к обсуждению:

• Место медицины в цифровой экономике

• Как развиваются облачные сервисы для медучреждений и пациентов?

• Что будет с телемедициной после принятия проекта?

• Инновации мирового рынка e-Health.

• Защита медицинских данных

• На какой стадии находится развитие ЕГИСЗ и ее компонентов. Региональных и федеральных (ИЭМК, ФЭР и т.д.)?

• Насколько эффективно создание личного кабинета пациента «Моё здоровье»

• Перспективны ли коммерческие сервисы в онлайн и дистанционной медицине.

• Электронные больничные и онлайн аптеки: какова технологическая и организационная готовность.

• Какие технологии помогут сделать медицинскую помощь доступной?

• Как будет развиваться e-медицина в 2018 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается»

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.