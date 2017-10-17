Форум финансовых директоров фармбизнеса Pharma CFO 2017

Ключевые темы Форума Pharma CFO 2017:
- Тенденции развития фармацевтической отрасли в 2018 году, на которые необходимо обратить внимание финансовым руководителям
- Государственное регулирование оборота лекарственных средств и нормативное регулирование отрасли
- Как решить актуальные налоговые проблемы
- Стратегия управления оборотным капиталом
- Бюджетирование в меняющихся условиях
- Автоматизация процесса управления проектами
- Практика применения правил трансфертного ценообразования
- Минимизация рисков в компаниях отрасли