Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ-2018

Форум является единственной площадкой, на которой освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ. Программа форума включает важнейшие для национальных фармацевтических рынков отраслевые темы, а также полный и хорошо продуманный спектр стратегических решений.

Среди ключевых тем программы 2018 года: