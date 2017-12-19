Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ-2018

Форум является единственной площадкой, на которой освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ. Программа форума включает важнейшие для национальных фармацевтических рынков отраслевые темы, а также полный и хорошо продуманный спектр стратегических решений.
Среди ключевых тем программы 2018 года:
- Обзор фармацевтического рынка стран ЕАЭС и СНГ и прогноз развития
- Регулирование фармацевтического рынка в странах Евразийского Экономического Союза: чего ожидать в 2018 году?
- Приоритеты, возможности для роста и вызовы для крупнейших фармацевтических компаний на рынках ЕАЭС и СНГ
- Регистрация лекарственных средств и медицинских изделий в странах ЕАЭС и СНГ: какие факторы необходимо учесть при разработке стратегии по доступу на рынок?
- Подход к ценообразованию на лекарственные средства: каких изменений ожидать участникам фармацевтического рынка в странах ЕАЭС и СНГ?
- Параллельный импорт: за и против
- Адаптация к новым условиям работы в рамках единого фармацевтического рынка стран ЕАЭС: как фармацевтическим компаниям минимизировать риски и издержки?
- Рынок медицинских изделий в странах ЕАЭС и СНГ: изменения в законодательстве, требования к качеству и контроль.