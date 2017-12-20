XII Национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» "ФармакоЭкономика 2018"

Фармакоэкономика из разряда зарубежных новинок перешла в повседневную практику здравоохранения и фармацевтического бизнеса. Включение препаратов ЖНВЛП, программу дорогостоящих нозологий, обоснование перечня и объема закупок ЛС на федеральном, региональном уровне и в ЛПУ происходит с учетом результатов фармакоэкономических исследований. Все более востребованными становятся фармакоэкономические модели, особенно с модулями обоснования управленческих решений. Уже внедрены в медицинскую практику лекарственные средства, цены на которые рассчитаны, исходя их фармакоэкономических методов.

Обсуждению этих вопросов и многих других и посвящен данный конгресс. Конгресс пройдёт уже в двенадцатый раз (он проходил трижды в Москве, Казани, дважды в Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Нижнем Новгороде) и вызвал большой интерес профессиональной аудитории.

Двухдневное мероприятие, в ходе которого состоится пленарное заседание и более 10 секционных заседаний, позволит участникам получить наиболее актуальные и достоверные данные о различных аспектах системы лекарственного обеспечения в России «из первых рук».

Наши высококвалифицированные докладчики познакомят участников с новейшими изменениями в регуляторных процессах в российской системе здравоохранения, а так же с перспективами развития стратегии лекарственного обеспечения в целом и в контексте отдельных программ льготного обеспечения и различных нозологий как на федеральном, так и на региональном уровне.

Отдельное внимание будет посвящено роли фармакоэкономической оценки в процессе принятия решений при планировании бюджета на различных уровнях: от федерального и регионального до отдельного лечебно-профилактического учреждения.

«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» – это не только Конгресс, но и обширная площадка для обмена опытом

Вне зависимости от сферы деятельности, все участники конгресса найдут секции, отвечающие их интересам