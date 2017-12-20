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XII Национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» "ФармакоЭкономика 2018"

20.12.2017

26.03.2018 — 27.03.2018

Фармакоэкономика из разряда зарубежных новинок перешла в повседневную практику здравоохранения и фармацевтического бизнеса. Включение препаратов ЖНВЛП, программу дорогостоящих нозологий, обоснование перечня и объема закупок ЛС на федеральном, региональном уровне и в ЛПУ происходит с учетом результатов фармакоэкономических исследований. Все более востребованными становятся фармакоэкономические модели, особенно с модулями обоснования управленческих решений. Уже внедрены в медицинскую практику лекарственные средства, цены на которые рассчитаны, исходя их фармакоэкономических методов.

Обсуждению этих вопросов и многих других и посвящен данный конгресс. Конгресс пройдёт уже в двенадцатый раз (он проходил трижды в Москве, Казани, дважды в Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе и Нижнем Новгороде) и вызвал большой интерес профессиональной аудитории.

Двухдневное мероприятие, в ходе которого состоится пленарное заседание и более 10 секционных заседаний, позволит участникам получить наиболее актуальные и достоверные данные о различных аспектах системы лекарственного обеспечения в России «из первых рук».

Наши высококвалифицированные докладчики познакомят участников с новейшими изменениями в регуляторных процессах в российской системе здравоохранения, а так же с перспективами развития стратегии лекарственного обеспечения в целом и в контексте отдельных программ льготного обеспечения и различных нозологий как на федеральном, так и на региональном уровне.

Отдельное внимание будет посвящено роли фармакоэкономической оценки в процессе принятия решений при планировании бюджета на различных уровнях: от федерального и регионального до отдельного лечебно-профилактического учреждения.

«Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» – это не только Конгресс, но и обширная площадка для обмена опытом

Вне зависимости от сферы деятельности, все участники конгресса найдут секции, отвечающие их интересам

Место

г.Тюмень

Организаторы

Московское фармацевтическое общество

Конгресс оператор «Конгресс сервис»

Контакты

Дополнительная информация
по тел.: (495) 359-06-42, 359-53-38, E-mail: fru@fru.ru, Skype: fru2012

Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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