Десятый Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности

Основная цель Съезда – поиск новых резервов повышения конкурентоспособности отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий и обеспечение их доступности для населения и органов здравоохранения Российской Федерации.

Организатор Съезда – Союз ассоциаций и предприятий фармацевтической и медицинской промышленности при поддержке Минпромторга России, Минздрава России, Росздравнадзора, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза машиностроителей России, Российской академии наук, Ассоциации Заслуженных врачей Российской Федерации.

Основное внимание на Съезде будет уделено вопросам совершенствования Стратегии развития отрасли, нормативно-правового регулирования обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, механизмов продвижения продукции отрасли на внутренний и внешние рынки, минимизации зависимости производства от импорта сырья, материалов, комплектующих изделий и технологического оборудования, а также проблемам локализации в Российской Федерации производства современных видов медицинской продукции разработки отечественных и зарубежных компаний.

С целью повышения эффективности использования имеющегося в стране научно-производственного потенциала в области медицинских технологий для создания современных безопасных и доступных средств профилактики и лечения заболеваний, в рамках Съезда запланирована дискуссия по вопросам внедрения информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере государственных и муниципальных закупок медицинской продукции, государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на жизненно необходимые лекарства и имплантируемые медицинские изделия, а также внедрения маркировки лекарственных препаратов.

Большое внимание будет уделено итогам работы по выполнению Перечня поручений Президента Российской Федерации от 23.09.2016 №Пр-1845 «О мерах по использованию потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках».

Выносимые на Съезд вопросы предварительно прошли широкое обсуждение в организациях и объединениях Союза ассоциаций и предприятий, на конференциях и круглых столах на площадках Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Конгресса Национальной медицинской палаты и других аудиториях.

На Съезде выступят представители российской и зарубежной фарммединдустрии, медицинского сообщества, федеральных и региональных органов исполнительной власти, законодательных собраний, Российской академии наук и Ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации.

Выработанные Форумом предложения будут положены в основу работы профессиональных общественных объединений по совершенствованию стратегии развития производства лекарств и медицинских изделий в 2018-2020 годах и повышению конкурентоспособности отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий, улучшению их качества и доступности, а в адрес федеральных органов государственной власти будут направлены соответствующие рекомендации.