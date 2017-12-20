9 Международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed

На выставке 2017 года свои услуги представили ведущие медицинские центры и компании, занимающиеся организацией лечения за рубежом из 16 стран мира: Австрии, Германии, Израиля, Италии, Кореи, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Сингапура, США, Турции, Украины, Финляндии, Франции и Японии.



Участники выставки:

многопрофильные и узкоспециализированные клиники и медицинские центры

медицинские компании, занимающиеся организацией лечения за рубежом

центры эстетической медицины

центры репродуктивной медицины

центры альтернативной медицины

стоматологические центры

Посетители выставки: