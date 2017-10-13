Повтор онлайн-семинара «Косметические средства очищающего действия по уходу за кожей лица в аптечном ассортименте: особенности состава и применения» состоится 19 октября в 14:00. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Этап очищения является одним из важных элементов процедуры ухода за кожей лица. Знания особенностей рецептуры и ключевых вопросов применения современных очищающих средств аптечного ассортимента позволяют осуществлять грамотную консультационную поддержку при отпуске косметической продукции.

Семинар проводит:

Доцент кафедры управления и экономики фармации, доцент кафедры иммунобиотехнологии ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России, кандидат фармацевтических наук Басакина И.И.

Время проведения:

19 октября с 14:00 до 15:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

Аккредитая в программе НМО

Заявка на аккредитацию онлайн-семинара в системе НМО направлена в Комиссию по оценке соответствия образовательных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского и фармацевтического образования установленным требованиям.

Программа онлайн-семинаров