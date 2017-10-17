10 ноября 2017 г. в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2017».

Участие в Конференции– это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом. Это возможность послушать доклады, принять участие в мастер-классах и пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

Конференция проходит при поддержке: СПФО, АРФП, РААС, Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", Российского Экспортного Центра и ведущих СМИ в области логистики.



В программе:



• Контроль за обращением лекарственных средств в России.

• Проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982» в части исключения лекарственных средств для медицинского применения как из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»

• Реформа системы государственных закупок. Основные новации, риски и

возможности. Развитие системы ЖНВЛП в условиях кризиса.

Пути развития и будущее российской фармдистрибьюции

• Маркировка чипами упаковки лекарств. Применение радиочастотных меток.

• Особенности импорта ЛC в Россию

• Объём и динамика поставок основных товарных групп (готовые ЛП, in-bulk, АФИ)

• Финансовые особенности поставок (валюты контрактов, банки)

• Порядок таможенной очистки (размер пошлин, сборов, НДС, ключевые таможенные брокеры)

• Соблюдение стандартов GDP при авиа и железнодорожных перевозках.

• Подготовка плана управления рисками по безопасности лекарственного препарата для целей государственной регистрации на территории ЕАЭС.

• Практика применения новых Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов.

• Проблемы внедрения модели управления рисками для качества на отечественных предприятиях.

• Успешный опыт построения логистической цепи зарубежного Дистрибутора

• IT решения для фармацевтической отрасли.



Среди докладчиков представители: Федеральной Антимонопольной Службы, Росздравнадзора, Минпромторга, АК «АРЭНСИ Фарма», компаний « Джонсон & Джонсон», «ПрофитМед» , «Р-Фарм», «Vegas Lex» и др.



Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на фармацевтическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на фармрынке.



