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III Ежегодная Международная конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» Quality PharmLog-2017

17.10.2017

10.11.2017

10 ноября 2017 г. в г. Москве, Отеле Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1) состоится III Ежегодная Международная Конференция «Стандарты качества фармацевтической логистики» «Quality PharmLog-2017».

Участие в Конференции– это уникальная возможность пообщаться с представителями государственных структур, известными экспертами в сфере управления логистическими процессами и коллегами из других предприятий с уникальным опытом. Это возможность послушать доклады, принять участие в мастер-классах и пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке.

Конференция проходит при поддержке: СПФО, АРФП, РААС, Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", Российского Экспортного Центра и ведущих СМИ в области логистики.


В программе:


• Контроль за обращением лекарственных средств в России.
• Проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 982» в части исключения лекарственных средств для медицинского применения как из единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, так и из единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
• Реформа системы государственных закупок. Основные новации, риски и
возможности. Развитие системы ЖНВЛП в условиях кризиса.
Пути развития и будущее российской фармдистрибьюции
• Маркировка чипами упаковки лекарств. Применение радиочастотных меток.
• Особенности импорта ЛC в Россию
• Объём и динамика поставок основных товарных групп (готовые ЛП, in-bulk, АФИ)
• Финансовые особенности поставок (валюты контрактов, банки)
• Порядок таможенной очистки (размер пошлин, сборов, НДС, ключевые таможенные брокеры)
• Соблюдение стандартов GDP при авиа и железнодорожных перевозках.
• Подготовка плана управления рисками по безопасности лекарственного препарата для целей государственной регистрации на территории ЕАЭС.
• Практика применения новых Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов.
• Проблемы внедрения модели управления рисками для качества на отечественных предприятиях.
• Успешный опыт построения логистической цепи зарубежного Дистрибутора
• IT решения для фармацевтической отрасли.

Среди докладчиков представители: Федеральной Антимонопольной Службы, Росздравнадзора, Минпромторга, АК «АРЭНСИ Фарма», компаний « Джонсон & Джонсон», «ПрофитМед» , «Р-Фарм», «Vegas Lex» и др.

Конференция объединяет руководство ведущих компаний, оперирующих на фармацевтическом рынке - руководителей предприятий, коммерческих директоров, директоров по логистике и управлению цепями поставок, директоров по маркетингу и продажам, директоров по закупкам, руководителей подразделений логистики, представителей органов сертификации, логистических операторов, компаний, предоставляющих современные информационные технологии для оптимизации логистических процессов на фармрынке.

Место

г. Москва, Отель Марриотт Гранд (ул.Тверская, д.26/1)

Организаторы

Конференция проходит при поддержке: СПФО, АРФП, РААС, Аналитической компании "АРЭНСИ Фарма", Российского Экспортного Центра и ведущих СМИ в области логистики.

Контакты

Сайт Конференции

Возможность делегатского участия и выступления Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru

Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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16.10 — 17.10 XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2017»
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