Всероссийская конференция «Система регистрации лекарственных средств: исследования и законодательство, разработки и перспективы для практического здравоохранения» - «РегЛек 2017»

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы экспертизы лекарственных средств.

Контакты

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E-mail: fru@fru.ru

skype: fru2012