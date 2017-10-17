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17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
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Всероссийская конференция «Система регистрации лекарственных средств: исследования и законодательство, разработки и перспективы для практического здравоохранения» - «РегЛек 2017»

17.10.2017

23.11.2017

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы экспертизы лекарственных средств.

  • Общие принципы проведения экспертизы лекарственных средств.
  • Влияние изменений законодательства об обращении лекарственных средств на процедуры регистрации и экспертизы ЛС в Российской Федерации.
  • Экспертные подходы к оценке эффективности и безопасности лекарственных средств.
  • Требования законодательства к экспертизе взаимозаменяемости лекарственных препаратов.
  • Экспертная оценка безопасности лекарственных средств для проведения клинических исследований.
  • Фармакопейные требования к представлению данных по качеству лекарственных средств.
  • Процедурные вопросы регистрации и экспертизы в рамках ЕАЭС/ сравнение требований ЕАЭС и действующего российского законодательства по структуре регистрационного досье.
  • Современные требования к маркировке лекарственных средств и другие темы.

Место

Холидей Инн Сокольники, Русаковская, 24

Контакты

Зарегистрироваться на конференцию www.fru.ru или по телефонам 8 (495) 359-06-42, 8 (495) 359-53-38

E-mail: fru@fru.ru

skype: fru2012

Фармвестник-ТВ
17.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 23
17.10 «Актуальный репортаж»: Аптечный саммит-2017
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Справочники
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Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
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16.10 — 18.10 Форум и выставка "Открытые инновации"
16.10 — 17.10 XIX ежегодная Всероссийская конференция «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий - ФармМедОбращение 2017»
16.10 — 17.10 Конференция «Эффективное фармацевтическое производство. Регуляторные аспекты, новейшие технологии»
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