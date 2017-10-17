Всероссийская конференция «Система регистрации лекарственных средств: исследования и законодательство, разработки и перспективы для практического здравоохранения» - «РегЛек 2017»

Программа конференции охватывает наиболее актуальные вопросы экспертизы лекарственных средств.
- Общие принципы проведения экспертизы лекарственных средств.
- Влияние изменений законодательства об обращении лекарственных средств на процедуры регистрации и экспертизы ЛС в Российской Федерации.
- Экспертные подходы к оценке эффективности и безопасности лекарственных средств.
- Требования законодательства к экспертизе взаимозаменяемости лекарственных препаратов.
- Экспертная оценка безопасности лекарственных средств для проведения клинических исследований.
- Фармакопейные требования к представлению данных по качеству лекарственных средств.
- Процедурные вопросы регистрации и экспертизы в рамках ЕАЭС/ сравнение требований ЕАЭС и действующего российского законодательства по структуре регистрационного досье.
- Современные требования к маркировке лекарственных средств и другие темы.