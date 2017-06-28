2 Всероссийская специализированная выставка Медфарма

В Волгограде пройдёт межрегиональный фармацевтический конгресс

13 сентября начнут работу 2-й Открытый межрегиональный конгресс «Volga Pharma Summit» и Всероссийская специализированная выставка «МедФарма. Волгоград». Ежегодный проект - единственная дискуссионная площадка в регионе, призванная объединить усилия ученых, врачей, провизоров, исполнительной и законодательной ветвей власти для выявления и решения острых медико-социальных проблем пациентов в сфере обеспечения лекарственными препаратами, разработке новых отечественных препаратов в рамках программы импортозамещения, повышения качества оказания фармацевтической помощи населению, разработок законодательных инициатив. Особенное значение событию придаёт предстоящий ввод в Волгоградской области современного научного подразделения - лекарственного кластера.