19-ая международная выставка Технологии Фармацевтической индустрии "ФармТех 2017"

Pharmtech & Ingredients — крупнейшая в России и странах ближнего зарубежья международная выставка, на которой представлено оборудование, сырье и технологии для производства фармацевтических препаратов, БАДов, препаратов крови и косметики.

Только на выставке Pharmtech & Ingredients участники демонстрируют на своих стендах широкий спектр производственного и упаковочного оборудования, оборудование для лабораторий, проектно-технологические решения для создания фармацевтического производства под ключ, клинических испытаний, «чистых помещений», фармлогистики. Большую часть выставочных образцов посетители выставки смогут увидеть в действии. Раздел Ingredients призван отразить возросшую роль высококачественных АФИ и функциональных ингредиентов в производстве современных лекарственных средств.

Посетив выставку, специалисты фармацевтической отрасли смогут встретиться с представителями ведущих международных компаний, получить от них консультации по решению своих бизнес-задач, ознакомиться с последними разработками иностранных производителей оборудования и материалов, а также пообщаться со своими коллегами.