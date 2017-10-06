Повтор онлайн-семинара «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов» состоится 12 октября в 14:00. Участие в семинаре бесплатное.

Регистрация

Специализированная пищевая продукция прочно вошла в ассортимент современной аптеки. Это требует от фармацевтических работников знания требований, применяемых к данной категории товаров на этапах приемочного контроля, хранения и реализации.

Семинар проводит:

Старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России Скадова Н.Е.

Время проведения:

11 октября с 21:00 до 22:00 (мск)

Интерактивная лекция

Ответы на вопросы

АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО

Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляется 1 зачётная единица (кредит). Целевая аудитория:

Управление и экономика фармации

Фармация / Провизор

Фармация

Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:

Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учёт времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.

Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведённого на тестирование.

Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.

Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.

Программа онлайн-семинаров