Повтор онлайн-семинара «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов» состоится 12 октября в 14:00. Участие в семинаре бесплатное.
Специализированная пищевая продукция прочно вошла в ассортимент современной аптеки. Это требует от фармацевтических работников знания требований, применяемых к данной категории товаров на этапах приемочного контроля, хранения и реализации.
Семинар проводит:
- Старший преподаватель кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия" Минздрава России Скадова Н.Е.
Время проведения:
11 октября с 21:00 до 22:00 (мск)
- Интерактивная лекция
- Ответы на вопросы
АККРЕДИТАЦИЯ В ПРОГРАММЕ НМО
Мероприятие соответствует требованиям Координационного совета по развитию НМО Минздрава России. Начисляется 1 зачётная единица (кредит). Целевая аудитория:
- Управление и экономика фармации
- Фармация / Провизор
- Фармация
Для получения образовательных кредитов (баллов) в системе непрерывного медицинского образования участнику онлайн-семинара необходимо выполнить несколько условий:
- Подключиться к трансляции онлайн-семинара в назначенное время. На семинаре ведется учёт времени посещения. Минимальное время участия в семинаре не менее 45 минут.
- Ответить на контрольные вопросы во время онлайн-семинара. Тест считается пройденным, если участник дал три правильных ответа из пяти возможных в течение времени, отведённого на тестирование.
- Указать достоверные сведения: ФИО, место работы, контактные данные в своём личном кабинете. Организаторы мероприятия имеют право не выдавать кредиты и свидетельство НМФО в случае предоставления участником недостоверных сведений.
Начисление кредитов будет произведено через 14 дней после мероприятия. Свидетельство НМФО в формате pdf будет доступно в Личном кабинете в разделе: Онлайн-семинары/Cтатистика.