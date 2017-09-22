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Аптечным организациям опять устанавливают новые правила

22.09.2017
«Фармацевтический вестник» Сентябрь, 2017 №30
Вступивший в силу с 22 сентября приказ Минздрава № 403н вызвал серьезный переполох в аптечном сообществе. Особое внимание привлек к себе п.14 Правил отпуска лекарственных средств, в частности положения, касающиеся правил отпуска спиртосодержащих препаратов. Так, новыми правилами преду­смотрено, что аптеки обязаны хранить рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, в течение трех месяцев. Опасения фармрозницы были связаны с тем, что документ фактически переводит Валокордин и Корвалол в категорию рецептурных ЛП. Однако, как удалось выяснить «ФВ», все не так драматично. Нормативный акт касается только лекарств, у которых в инструкции указано, что они отпускаются по рецепту.
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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