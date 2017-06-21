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Злоумышленники ответят за незаконное использование товарного знака при изготовлении БАД

21.06.2017

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей г. Перми.
Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой), сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Следствием установлено, что обвиняемые, а также еще один гражданин, уголовное дело в отношение которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, в период с марта 2014 года по июнь 2015 года, объединившись в преступную группу, незаконно изготавливали и реализовывали контрафактную продукцию - биологически активную добавку «Олексин», используя на ней чужой товарный знак.
Злоумышленники действовали на территории г. Перми, организовав противоправную деятельность на производственных площадях ООО «Научно-производственная компания «Апифитогрупп».
При этом обвиняемые не имели соответствующего разрешения истинного правообладателя данного БАД - ФГУП «Научно-производственное объединение «Микроген» Минздрава России.
Ущерб от действий преступной группы собственнику товарного знака составил более 21,7 млн рублей.
Материалы дела после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в Дзержинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовалось следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
товарный знак
БАД
фальсификация
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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