Злоумышленники ответят за незаконное использование товарного знака при изготовлении БАД

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей г. Перми.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой), сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Следствием установлено, что обвиняемые, а также еще один гражданин, уголовное дело в отношение которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением его в розыск, в период с марта 2014 года по июнь 2015 года, объединившись в преступную группу, незаконно изготавливали и реализовывали контрафактную продукцию - биологически активную добавку «Олексин», используя на ней чужой товарный знак.

Злоумышленники действовали на территории г. Перми, организовав противоправную деятельность на производственных площадях ООО «Научно-производственная компания «Апифитогрупп».

При этом обвиняемые не имели соответствующего разрешения истинного правообладателя данного БАД - ФГУП «Научно-производственное объединение «Микроген» Минздрава России.

Ущерб от действий преступной группы собственнику товарного знака составил более 21,7 млн рублей.

Материалы дела после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в Дзержинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовалось следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.