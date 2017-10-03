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Жалобам как средству конкурентной борьбы положат конец в 2018-м году

03.10.2017

Сегодня количество внеплановых проверок Росздравнадзора в 2 раза превышает число плановых (450-500 тыс. против 1 млн.). Ключевая задача на 2018-й год – перевод незапланированных проверок на риск-ориентированный подход. Об этом шла речь в ходе публичного обсуждения правоприменительной практики территориального органа по Астраханской области.

– Зачастую жалобы, на основании которых мы обязаны провести внеплановую проверку, используются, в том числе, с целью недобросовестной конкуренции, - заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов. - Настрочат друг на друга – а мы потом занимайся! Такие случаи не единичны. Мы предполагаем в следующем году установить следующий режим: если объект, по которому поступило обращение, не отнесен к категории высокого уровня риска, если нарушение не представляет повышенную угрозу для жизни и здоровья граждан, мы будем направлять предписание об исправлении нарушений. Если они есть, – давать возможность поднадзорному субъекту направить нам ответ: «Этого нарушения нет» или «Было, но мы его устранили». Далее складывать эту переписку в файл соответствующей организации и не выходить на проверку.

Но все же в особых случаях инспекторы будут проводить и незапланированные проверки, о чем им необходимо будет за сутки уведомить прокуратуру, чтобы та могла обеспечить защиту прав всех участников надзора.

Глобальная задача на ближайшую перспективу – поменять генокод, культуру контрольно-надзорной деятельности, которая досталась нам в наследство от советского тоталитарного режима, отметил М. Абызов.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
контрольно-надзорные функции
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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