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Жалоба участника торгов помогла раскрыть картельный сговор поставщиков медицинского кислорода

19.12.2017

Компания «Вита» пожаловалась в Кабардино-Балкарское УФАС РФ на аукционную комиссию ГБУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Минздрава КБР. Компания «Вита» сочла нарушением закона отказ в допуске ко второму этапу торгов «Поставка кислорода медицинского». Комиссия УФАС не нашла ничего предосудительного в действиях больницы и отклонила жалобу, зато обратила внимание на признаки картельного сговора в поведении других 3-х участников аукциона. Например, оказалось, что ООО «Юником» и ИП Бетуганова К.Х. подавали свои заявки на участие в аукционе с одного IP адреса, первые части заявок ООО «Юником», ООО «Азот» и ИП Бетугановой К.Х.– как будто писались одним и тем же человеком (совпадали не только тексты, но и оформление). Ценовые предложения ООО «Юником» и ООО «Азот» также делали с одного компьютера. Псевдоконкуренты использовали излюбленную схему «таран», благодаря чему в результате контракт был заключен с «Азотом», занявшим второе место по итогам аукциона и снизившим стартовую цену контракта всего на … 100 руб.

Дальше – больше. Выяснилось, что те же фирмы аналогичным образом поддерживали цену и на других торгах. Притом, что ни у ИП, ни у «Юникома» нет лицензий на осуществление фармацевтической деятельности и на производство лекарственных средств. Но они отлично справлялись со своей ролью – сбивать цену, а в последний момент уходили в сторону, вынуждая заказчика заключать контракт с «Азотом» – участником, который особо не торговался.

ООО «Юником», ИП Бетуганова К.Х., ООО «Азот» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Теперь им грозит административная ответственность.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Кабардино-Балкарская Республика
картельный сговор
Фармвестник-ТВ
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
12.12 «Актуальный репортаж»: Новое измерение в терапии множественной миеломы
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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