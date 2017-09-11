«ЗдравСити» приглашает всех на осенний велопарад

Сервис онлайн-заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» выступает спонсором очередного осеннего велопарада в г. Москве. Мероприятие в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах пройдет 17 сентября в г. Москве в рамках проекта по развитию велокультуры Let's bike it! под эгидой столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Планируется, что в нем примут участие более 30 тыс. человек.

На площадке «ЗдравСити», которая будет расположена недалеко от места старта, участников ждет развлекательная программа, в том числе конкурсы с розыгрышем футболок «ЗдравСити». Профессиональный фотограф сделает для участников памятные фото у пресс-волла, которые будут выложены в группах «ЗдравСити» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Тем, кто любит делиться впечатлениями в Instagram, будет предоставлена возможность сфотографироваться в Инстабудке. Группа «ЗдравСити» также представлена в приложении.

Перед стартом участники велопарада получат батончики гематогена «ЗдравСити» и листовки со специальным промокодом, по которому при заказе товаров для красоты и здоровья через сайт www.zdravcity.ru на сумму не менее 2 тыс. руб. можно будет получить скидку.

Для участников велопарада, выложивших в соцсетях фото с места событий с хештегом #ЗдравСитиВело, будет организован конкурс на лучшее фото – победитель получит коробку гематогена.

Сбор участников – на Звездном бульваре в 11:00. Старт состоится ровно в 12:00. Колонна проедет около 30 км и финиширует в парке "Красная Пресня", где участников ждет велопикник с видом на "Москва-Сити".

Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий, независимо от возраста и типа велосипеда. Для этого необходимо ознакомиться с правилами, размещенными на официальном сайте события.

Московский велопарад – крупнейшее в России мероприятие, направленное на развитие велокультуры. Оно проводится четырежды в год (январь, май, июль и сентябрь). В этом году велопарад даст старт Европейской неделе мобильности, которая завершится всероссийской акцией «На работу на велосипеде».

Европейская неделя мобильности проводится ежегодно с 16 по 22 сентября и завершается Всемирным днем без автомобиля. В рамках этих мероприятий автомобилистам по всему миру предлагается на один день отказаться от использования личных транспортных средств в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.

Источник публикации: ЦВ «Протек»