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«ЗдравСити» поддержал осенний велопарад в Москве

19.09.2017

Сервис онлайн-заказа лекарств и товаров для красоты и здоровья «ЗдравСити» стал спонсором очередного осеннего велопарада в г. Москве, который прошел 17 сентября в рамках проекта по развитию велокультуры Let's bike it!

Перед стартом на площадке «ЗдравСити» участники велопарада могли принять участие в викторинах, связанных с темой здорового образа жизни, а также спортивных конкурсах. Победители получили в подарок памятные брендированные футболки.

Здесь же желающие могли воспользоваться услугами профессионального фотографа, чтобы сделать памятные снимки у пресс-волла «ЗдравСити». Все фото будут выложены в группах «ЗдравСити» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

Особой популярностью на площадке пользовалась Инстабудка, с помощью которой участники велопарада фотографировались и рассказывали о происходящем в Instagram.

Участники велопарада получили в подарок батончики гематогена «ЗдравСити» и листовки со специальным промокодом. Теперь при заказе товаров для красоты и здоровья через сайт www.zdravcity.ru на сумму от 2 тыс. руб. по промокоду каждый из них может получить скидку.

До 27 сентября «ЗдравСити» проводит конкурс на лучшее фото с хештегом #ЗдравСитиВело среди участников велопарада в соцсетях. Победитель получит целую коробку гематогена.

«Созданный нашей компанией онлайн-сервис «ЗдравСити» имеет самое прямое отношение к теме здоровья и активно поддерживает популяризацию активного образа жизни. Тем более когда речь идет о таком масштабном мероприятии как столичный велопарад, который даст старт Европейской неделе мобильности. Наши сотрудники не только подготовили праздничную программу, но и приняли самое активное участие в 30-километровом заезде», – прокомментировала директор по развитию ЦВ «ПРОТЕК» Ольга Смирнова.

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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