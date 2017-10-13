Завершилось тестирование на знание средства для лечение симптомов ОРВИ!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание средства для лечения симптопов ОРВИ и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Сёмкина Екатерина Георгиевна, Аптека "С.О.Ц.", г. Белгород
- Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева
- Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
- Мингалеева Наиля Рустамовна, ГУП "Таттехмедфарм", г. Казань
- Гузилова Юлия Николаевна, ООО "Мелодия здоровья", г. Вологда
- Пахомова Юлия Юрьевна, ООО "Витекс", г. Новосибирск
- Нечаева Екатерина Владимировна, ООО "Фармация", г. Иваново
- Шаихова Людмила Аркадьевна, ООО "Андыз-Фарм", г. Менделеевск
- Ситдикова Роза Мансуровна, аптека "36,6", г. Менделеевск
- Павинич Вера Алексеевна, ООО "Фабер", г. Белогорск
- Филиппенко Светлана Викторовна, ООО "Адмирал", г. Иваново
- Злобина Ирина Владимировна, аптека "Фармкопейка", г. Новосибирск
- Кутина Наталья Сергеевна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
- Духова Эвелина Владиславовна, ООО "Витекс", г. Новосибирск
- Тысячникова Регина Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь
- Семенова Виктория Юрьевна, Волгофарм, г. Волгоград
- Пирогова Ирина Николаевна, ООО "Лека", г. Новокузнецк
- Величко Алена Анатольевна, ГООРПП Фармация, г. Омск
- Полесская Инна Александровна, ООО "САЗ", г. Волгоград
- Кочкова Сильвия Алексеевна, ООО "Фармани", г. Нижний Новгород
- Тюленева Мария Игоревна, ООО "З.Е.Я.1", г. Волжский
- Лучкина Оксана Михайловна, ООО "ШАХ", г. Астрахань
- Валиуллин Ленар Даниярович, аптека "Вита", г. Казань
- Семионова Ольга Валерьевна, ООО "Диалайн", г. Волжский
- Козырь Оксана Ивановна, аптека "Ригла", г. Волгоград
- Цветкова Ольга Александровна, ООО "Мир здоровья", г. Рыбинск
- Грачева Анжела Ивановна, аптечный пункт при поликлинике ВТЗ, г. Волжский
- Стародубова Динара Маратовна, аптека "Вита", г. Волгоград
- Романова Лидия Михайловна, ООО "Арника", г. Ставрополь
- Абдураманова Ирина Олеговна, ООО "Пермфармация", Березники
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!