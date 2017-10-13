Завершилось тестирование на знание средства для лечение симптомов ОРВИ!

Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание средства для лечения симптопов ОРВИ и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Сёмкина Екатерина Георгиевна, Аптека "С.О.Ц.", г. Белгород Завьялова Татьяна, ООО "Виола", г. Лысьева Мурадян Маретта Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь Мингалеева Наиля Рустамовна, ГУП "Таттехмедфарм", г. Казань Гузилова Юлия Николаевна, ООО "Мелодия здоровья", г. Вологда Пахомова Юлия Юрьевна, ООО "Витекс", г. Новосибирск Нечаева Екатерина Владимировна, ООО "Фармация", г. Иваново Шаихова Людмила Аркадьевна, ООО "Андыз-Фарм", г. Менделеевск Ситдикова Роза Мансуровна, аптека "36,6", г. Менделеевск Павинич Вера Алексеевна, ООО "Фабер", г. Белогорск Филиппенко Светлана Викторовна, ООО "Адмирал", г. Иваново Злобина Ирина Владимировна, аптека "Фармкопейка", г. Новосибирск Кутина Наталья Сергеевна, ОГУП "Фармация", г. Тверь Духова Эвелина Владиславовна, ООО "Витекс", г. Новосибирск Тысячникова Регина Львовна, ОГУП "Фармация", г. Тверь Семенова Виктория Юрьевна, Волгофарм, г. Волгоград Пирогова Ирина Николаевна, ООО "Лека", г. Новокузнецк Величко Алена Анатольевна, ГООРПП Фармация, г. Омск Полесская Инна Александровна, ООО "САЗ", г. Волгоград Кочкова Сильвия Алексеевна, ООО "Фармани", г. Нижний Новгород Тюленева Мария Игоревна, ООО "З.Е.Я.1", г. Волжский Лучкина Оксана Михайловна, ООО "ШАХ", г. Астрахань Валиуллин Ленар Даниярович, аптека "Вита", г. Казань Семионова Ольга Валерьевна, ООО "Диалайн", г. Волжский Козырь Оксана Ивановна, аптека "Ригла", г. Волгоград Цветкова Ольга Александровна, ООО "Мир здоровья", г. Рыбинск Грачева Анжела Ивановна, аптечный пункт при поликлинике ВТЗ, г. Волжский Стародубова Динара Маратовна, аптека "Вита", г. Волгоград Романова Лидия Михайловна, ООО "Арника", г. Ставрополь Абдураманова Ирина Олеговна, ООО "Пермфармация", Березники