Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата Гастрогуттал® и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!

Список победителей:

Авдонов Сергей Олегович, АО "УльяновскФармация", г. Ульяновск Черкаева Наталья Аликовна, ООО Аптека "Классика", г. Нижний Тагил Кравцова Раиса Игоревна, ООО "Анастасия", г. Люберцы Кокоева Мадина Олеговна, ИП Карданов, г. Владикавказ Волкова Евгения Юрьевна, аптека "Столички", г. Щекино Калдырова Акжан Бахчановна, ООО ФК Фармавир, г. Новотроицк Чурилова Татьяна Сергеевна, ООО "Еврофарм", г. Москва Пахомова Юлия Юрьевна, ООО "Витекс", г. Новосибирск Алексеева Маргарита Андреевна, аптека "Невис", г. Санкт-Петербург Гнусова Нина Владимировна, ООО "Альбион", г. Волгоград Пострыгань Татьяна Сергеевна, ООО "Ваш фармацевт", г. Омск Павловская Мария Николаевна, "Зеленая аптека", г. Минск Устинова Мария Алексеевна, аптека "Лекоптторг", г. Санкт-Петербург Полунина Оксана Игоревна, "Семейная аптека", г. Феодосия Борисова Надежда Анатольевна, ООО "Детство", г. Можга Юдаева Наталья Викторовна, ООО "Виста", г. Симферополь Гареева Татьяна Александровна, "Эркафарма", г. Бор Заверуха Наталья Николаевна, ООО "Абикон Фарма", г. Москва Дмитриева Галина Ивановна, ООО "Витаминка", г. Канаш Харлантьева Ольга Александровна, ООО "Казанские аптеки", г. Буинск Васильева Роза Радомировна, Фармация Аптека №52, г. Шихазаны Акопян Мелине Арамовна, ГБУ МО Мособлмедсервис, г. Одинцово Котяева Ольга Ильинична, "Целитель", г. Москва Еряшкина Елена Михайловна, ООО "Дарья", г. Москва Пчелкина Мария Николаевна, ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", г. Москва Кушнир Ирина Юрьевна, ООО "Фабер", г. Белогорск Дарьенко Елизавета Юрьевна, ООО "Нео-фарм", г. Москва Кузнецова Елена Леонидовна, Донская аптека, г. Донецк Базарева Ирина Николаевна, Вита норм, г. Архангельск Посохова Лариса Алексеевна, МЧС МВД России, г. Орел

Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!