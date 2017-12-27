Портал «Фармацевтический вестник» поздравляет участников с успешным прохождением теста на знание препарата Гастрогуттал® и получением главной награды для финалистов – сертификатов номиналом 1 000 руб. от компании «Giftery»!
Список победителей:
- Авдонов Сергей Олегович, АО "УльяновскФармация", г. Ульяновск
- Черкаева Наталья Аликовна, ООО Аптека "Классика", г. Нижний Тагил
- Кравцова Раиса Игоревна, ООО "Анастасия", г. Люберцы
- Кокоева Мадина Олеговна, ИП Карданов, г. Владикавказ
- Волкова Евгения Юрьевна, аптека "Столички", г. Щекино
- Калдырова Акжан Бахчановна, ООО ФК Фармавир, г. Новотроицк
- Чурилова Татьяна Сергеевна, ООО "Еврофарм", г. Москва
- Пахомова Юлия Юрьевна, ООО "Витекс", г. Новосибирск
- Алексеева Маргарита Андреевна, аптека "Невис", г. Санкт-Петербург
- Гнусова Нина Владимировна, ООО "Альбион", г. Волгоград
- Пострыгань Татьяна Сергеевна, ООО "Ваш фармацевт", г. Омск
- Павловская Мария Николаевна, "Зеленая аптека", г. Минск
- Устинова Мария Алексеевна, аптека "Лекоптторг", г. Санкт-Петербург
- Полунина Оксана Игоревна, "Семейная аптека", г. Феодосия
- Борисова Надежда Анатольевна, ООО "Детство", г. Можга
- Юдаева Наталья Викторовна, ООО "Виста", г. Симферополь
- Гареева Татьяна Александровна, "Эркафарма", г. Бор
- Заверуха Наталья Николаевна, ООО "Абикон Фарма", г. Москва
- Дмитриева Галина Ивановна, ООО "Витаминка", г. Канаш
- Харлантьева Ольга Александровна, ООО "Казанские аптеки", г. Буинск
- Васильева Роза Радомировна, Фармация Аптека №52, г. Шихазаны
- Акопян Мелине Арамовна, ГБУ МО Мособлмедсервис, г. Одинцово
- Котяева Ольга Ильинична, "Целитель", г. Москва
- Еряшкина Елена Михайловна, ООО "Дарья", г. Москва
- Пчелкина Мария Николаевна, ГБУЗ "ЦЛО ДЗМ", г. Москва
- Кушнир Ирина Юрьевна, ООО "Фабер", г. Белогорск
- Дарьенко Елизавета Юрьевна, ООО "Нео-фарм", г. Москва
- Кузнецова Елена Леонидовна, Донская аптека, г. Донецк
- Базарева Ирина Николаевна, Вита норм, г. Архангельск
- Посохова Лариса Алексеевна, МЧС МВД России, г. Орел
Мы также благодарим всех участников тестирования и приглашаем к участию в наших новых проектах!